Ak sa tento týždeň schvália skoršie voľby, podľa Rašiho by mohli byť 1. júla

Galéria fotiek (3) Tlačová konferencia strany Hlas-SD pri príležitosti dňa obetí covidu

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Ak by sa ešte tento týždeň schválil skorší termín predčasných volieb, mohli by sa konať ešte 1. júla. Skonštatoval to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. Zopakoval, že strana pôjde do volieb samostatne, ale kandidátna listina je otvorená prípadným kvalitným odborníkom, napríklad aj z Dobrej voľby. Aktívne však o tom podľa Rašiho nerokujú. Pri príležitosti pamätného Dňa obetí pandémie COVID-19 hovoril o zlyhaniach súčasnej vlády pri riadení boja s ochorením a o vysokej nadúmrtnosti.