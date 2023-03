Podľa Erika Tomáša mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhuje zvýšiť finančnú pomoc rodičom a dôchodcom

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Hlas-SD opakovane predkladá na rokovanie Národnej rady SR návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní a zákona o rodičovskom príspevku, podľa čoho by mal rodič nárok na rodičovský príspevok, ak by jeho dieťa nedostalo miesto v škôlke. Ďalším pozmeňujúcim návrhom je novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, podľa ktorej by sa zvýšil príspevok na rekondičné pobyty seniorov na maximálnu výšku 100 eur z 50 eur. V pondelok o tom informoval podpredseda strany Erik Tomáš na tlačovej konferencii.

"Len za minulý rok, teda za rok 2022, evidujeme takmer 20.000 nevybavených žiadostí rodičov o miesto v materskej škole pre svoje deti," uviedol Tomáš. "Aktuálna výška rodičovského príspevku na tento rok je pre pracujúcich rodičov vo výške 412 eur, pre nepracujúcich 301 eur," vyčíslil. "Celkový náklad za prvé štyri mesiace školského roka, ktorý sa začína 1. septembra, by bol 28,5 milióna eur," dodal. Náklady na budúci rok by boli 70 miliónov eur, no len v prípade, že by opäť počet odmietnutých žiadostí bol 20.000, čo už podľa Tomáša bude zrejme oveľa menej.

"V tom istom čase vláda schválila zákon, ktorým zavádza povinnosť pre zriaďovateľov nájsť miesto vo verejnej materskej škole pre všetky deti. My nejdeme proti vláde svojím zákonom, my ponúkame alternatívu," vysvetlil podpredseda strany. "Totiž zákon, ktorý momentálne tiež prichádza z vlády do parlamentu, je nevykonateľný. To nehovoríme my, no hovoria to samotné samosprávy, teda zriaďovatelia materských škôl. Za daných okolností nie je jednoducho možné, aby samosprávy dokázali uspokojiť všetkých rodičov v tom zmysle, že každému dieťaťu nájdu miesto v materskej škole," upozornil Tomáš.

Strana víta, že vláda si v pláne obnovy stanovila aj rozširovanie kapacít materských škôl

Strana víta, že vláda si v pláne obnovy stanovila aj rozširovanie kapacít materských škôl, konkrétne o 12.000 miest, no podľa jej názoru ten zákon prijala zrejme aj z dôvodu míľnikov prirýchlo. "Preto na prechodné obdobie ponúkame túto našu alternatívu, aby v prípade, že dieťaťu nie je pridelené miesto v materskej škole, by rodič mal ešte právo na poberanie rodičovského príspevku," spresnil podpredseda strany.

Každý rok sa na tento príspevok vyčleňuje 700 tisíc eur

Podľa návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR strana navrhuje tiež zvýšiť maximálny príspevok na rekondičné pobyty seniorov z dôvodu zvyšovania spotrebiteľských cien. "Ak by sme tento príspevok nezvýšili, tak väčšina dôchodcov, keďže si musia aj doplácať, by sa na takýchto pobytoch nevedela zúčastniť," vysvetlil Tomáš. Doplnil, že je to v zmysle požiadavky Jednoty dôchodcov na Slovensku. Každý rok sa na tento príspevok vyčleňuje 700.000 eur, takže v prípade, že by sa zvýšil, by to bolo maximálne 1,4 milióna eur, vyčíslil podpredseda strany.