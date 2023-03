Spolupráca vo V4 musí byť založená na princípoch obhajoby demokracie: Rezort diplomacie poukazuje na situáciu na Ukrajine

BRATISLAVA - Slovensko bude v druhej polovici predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) trvať na tom, aby bola spolupráca členských štátov založená na princípoch obhajoby ľudských práv, slobody, demokracie, právneho štátu, dobrých susedských vzťahov a záväzku k európskej integrácii a transatlantickej spolupráci. Rezort diplomacie pritom poukazuje na situáciu v susedstve. Vyplýva to z návrhu zahraničnej a európskej politiky SR v tomto roku, ktorý odobrila vláda.

SR sa bude sústrediť na oblasti praktickej spolupráce. "V ktorých panuje zhoda a kde je spolupráca výhodná pre všetky štyri krajiny a ich občanov," skonštatovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v materiáli.

VIDEO Na Bratislavskom Hrade sa stretli zahraničné výbory parlamentov krajín V4

Slovensko prevzalo v júli 2022 v poradí už šieste predsedníctvo vo V4

V rámci líderstva v Slavkovskom formáte (S3) sa SR bude venovať Ukrajine, právnemu štátu, západnému Balkánu a rozširovaniu Európskej únie (EÚ), ako aj digitálnym témam a otázke hybridných hrozieb. Hlavným zámerom spolupráce bude posilnenie väzieb a vzťahov s kľúčovými partnermi v EÚ, najmä s Nemeckom a Francúzskom. "Plánujeme pokračovať v spoločných návštevách ministrov zahraničných vecí S3 do tretích krajín so zameraním na západný Balkán a podporu rozširovania EÚ. Zámerom je počas slovenského líderstva v S3 usporiadať samit krajín S3 na najvyššej úrovni," doplnil rezort. Slovensko prevzalo v júli 2022 v poradí už šieste predsedníctvo vo V4. Predsedať bude do júna tohto roka. V polovici roka 2022 prevzala SR aj ročné líderstvo v Slavkovskom formáte (S3).