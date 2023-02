Politici reagujú na smutné výročie vraždy novinára: Čaputová aj Heger nastavili zrkadlo do vlastných radov!

BRATISLAVA - Od vraždy, ktorá otriasla Slovenskom, uplynulo päť rokov. 21. februára 2018 bol vo Veľkej Mači zastrelený investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Prezidentka Zuzana Čaputová sa pri tejto príležitosti pozrela na to, čo sa za ten čas zmenilo a nešetrila aj kritikov do radov politikov. Poverený premiér Eduard Heger zasa skritizoval politikov, ktorí útočia na novinárov. Pamiatku dvoch mladých ľudí si pripomenuli aj v zahraničí.

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej má byť dnešok pripomienkou toho, aký veľký význam má práca novinárov pre demokraciu. Zároveň je podľa nej na mieste klásť si otázku, či sme dosiahli to, po čom sme pred piatimi rokmi na námestiach volali a či sme dosiahli slušné Slovensko a zmeny, o ktoré išlo. „Myslím, že pokiaľ ide o vyšetrovanie závažnej kriminality, korupcie, zneužívania moci, sme na dobrej ceste. Mnoho káuz sa vyšetruje, niektoré sú už aj uzatvorené. Je to tak vďaka statočnosti mnohých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov,“ uviedla. Prezidnetka prišla na uctiť pamiarku dvoch mladých ľudí pred bratislavský pamätník.

Video: Prezidentka si uctila pamiatku zavražedeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej

Čo sa týka slušnosti, bola už prezidentka kritickejšia. „Pokiaľ ide o slušné Slovensko, tak si myslím, že slušnosť je asi to posledné, čo nám pri charakteristike slovenskej politiky napadne,“ odkázala. „Klamstvo sa chce legitimizovať ako alternatívny názor. U politikov často slová predbiehajú myšlienky. Ale napriek tomu nesmieme na slušnosť nikdy rezignovať a hlavne nesmieme zabudnúť na to, na čo sme na námestiach pre piatimi rokmi volali, keď sa budeme napríklad opätovne rozhodovať vo voľbách,“ dodala.

Galéria fotiek (5) Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomína piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Galéria fotiek (5) Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomína piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

K spomínanému pamätníku prišiel prejaviť úctu zavraždenej dvojici aj poverený premiér Eduard Heger. Táto vražda sa podľa neho nikdy nemala stať, Ján a Martina podľa neho zaplatili cenu, ktorú nikdy zaplatiť nemali. Pri tejto príležitosti tiež skritizoval tiež politikov, ktorí útočia na novinárov. „Pred piatimi rokmi sa ľudia spätí s vládou cítili natoľko bohorovne, že boli schopní siahnuť na život novinára, ktorý rozkrýval ich kauzy. Bol to systém, ktorý vybudoval Robert Fico a Peter Pellegrini,“ vyhlásil. Práve sloboda novinárov je podľa jeho slov kľúčom k demokracii.

"Každé verejné vyjadrenie politika alebo akejkoľvek verejne činnej osoby má vplyv na to, ako budú vnímaní a či budú v bezpečí. Profesiu novinárov nielenže potrebujeme chrániť zákonmi, ale potrebujeme vytvárať prostredie, v ktorom bude rešpekt voči tejto profesii v spoločnosti,“ pokračoval. Dodal, že je nevyhnutné, aby komunikácia medzi novinármi a politikmi, hlavne zo strany politikov, ale aj akejkoľvek verejne činnej osoby, bola konštruktívna.

Video: Eduard Heger si pripomína piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka

Galéria fotiek (5) Eduard Heger si pripomína piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Galéria fotiek (5) Eduard Heger si pripomína piate výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Chceli žiť v slušnom a spravodlivom štáte, ktorý nezneužíva svoju moc a dbá na dodržiavanie pravidiel. Zomreli však rukami tých, ktorí si takéto hodnoty nielenže nectia, ale ešte ich aj vedome ničia a dokonca vraždia nositeľov takýchto cností. Odpoveďou boli plné námestia volajúce po zmene, návrate slušnosti a spravodlivosti,“ uviedol pri príležitosti smutného výročia minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. „Ak nechceme dopustiť, aby sa podobná tragédia zopakovala, nesmieme sa len mlčky prizerať, keď novinárky a novinári odhaľujúci korupciu a prešľapy mocných čelia nenávisti, hrozbám či spochybňovaniu ich integrity,“ dodal s tým, že bez silných, slobodných a nezávislých médií, ktoré pátrajú po pravde, demokracia nemôže prežiť.

UŽ 5 ROKOV Výročie zákernej vraždy výborného analytického novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si... Posted by Karel Hirman on Monday, February 20, 2023

„Ako bývalý novinár, ale hlavne ako občan a čitateľ, som obdivoval Kuciakovu prácu. Keď nám namiesto orgánov činných v trestnom konaní odhaľoval drzé krádeže nášho spoločného majetku,“ uviedol ďalší člen vlády, minister hospodárstva Karel Hirman. „Podlá vražda bola útokom na nás všetkých, na slobodu slova a na právo verejnej kontroly moci. Ostane našou spoločnou zodpovednosťou, že sme umožnili vytvoriť v našej spoločnosti a na najvyšších vládnych miestach, v polícii, prokuratúre a súdnictve podmienky na to, že si ten, koho Kuciak svojimi článkami usvedčil, na takýto ohavný čin trúfol. To, že obeť Jána a Martiny nebola zbytočná, a že nám pomohla sa spamätať a zísť zo zlej cesty, ešte stále nie je isté. Nikto iný ale nutné nápravy za nás neurobí,“ upozornil.

Podľa opozičnej strany SaS bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pre Slovensko zlomom, ktorý sa nikdy nemal stať. "Nemalo to zájsť tak ďaleko, že až smrťou dvoch mladých ľudí sa Slovensko dostalo zo zovretia smeráckych vlád. Považujem za svoju povinnosť zabrániť tomu, aby sme ešte niekedy dovolili korupcii spáchať taký ohavný skutok. Vražda novinára sa na Slovensku už nikdy nesmie zopakovať,“ uviedol jej predseda Richard Sulík.

Je to päť rokov, čo zabili Jána Kuciaka s jeho priateľkou Martinou Kušnírovou aj preto, že na Slovensku upadla viera, že... Posted by Mária Kolíková on Tuesday, February 21, 2023

Podľa liberálov sa vražda stala symbolom arogancie moci, ktorá sa nezastavila pred ničím. „Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej s cieľom zastaviť pravdu bola čiernym dňom slovenskej histórie. Ani päť rokov po tomto odpornom čine sa Slovensko nedokázalo spamätať, aj keď to postupne viedlo k odkrývaniu prepojení medzi vládou, oligarchami, podnikateľmi, vyšetrovateľmi či súdnou mocou. Pre systém „našich ľudí“ a korupcie vyhasli dva mladé životy. Je zahanbujúce, že ich rodiny sa dodnes nedočkali spravodlivosti, keďže objednávatelia stále neboli potrestaní,“ uviedol Branislav Gröhling.

5 ROKOV 🖤 SLOVENSKO SA NAVŽDY ZMENILO Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola zlomom, ktorý sa nikdy nemal stať.... Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Tuesday, February 21, 2023

Pripomenuli však tiež, že útoky na novinárov však doteraz neprestali. „Sme svedkami opakovaných útokov niektorých politikov a politických strán na novinárov. Spochybňujú ich prácu, urážajú ich a zastrašujú. Toto je neprijateľné a neakceptovateľné. Strana SaS považuje novinársku prácu za kľúčovú súčasť demokracie. Novinárov musíme chrániť, aby sa pri šírení pravdy cítili bezpečne a slobodne. Zásah do novinárskej práce je koncom slobody a začiatkom cenzúry,“ uzavrel Juraj Krúpa.

Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej bola vražda Jána Martiny obrovským šokom. „Nikto nepredpokladal, že systém ´našich ľudí´ a beztrestnosti zločincov, ktorý tu nastavil Fico a Pellegrini, môže zájsť až tak ďaleko. Štát za Smeru fungoval ako mafiánsky klan, polícia pracovala na objednávku oligarchov a sledovala slušných ľudí, agrodotácie sa prideľovali na betónové plochy a v IT tendroch sa drzo kradli stovky miliónov eur,“ uviedla.

NEZABUDNEME! Zlo a korupcia sa už nesmú vrátiť! Vražda Jána a Martiny bola obrovským šokom. Nikto nepredpokladal, že... Posted by Veronika Remišová on Monday, February 20, 2023

"Zápas pokračuje. Musíme v sebe objaviť to, čo nás spája, odložiť žabomyšie vojny, aby aj odkaz Jána a Martiny, odkaz nádeje, boja za spravodlivosť, slušnosť, boja proti korupcii pokračoval. Teraz to máme vo svojich rukách a verím, že to nepokazíme, že všetci ukážeme kus dobrej vôle, rešpektu a snahy sa spojiť. Aby aj voľby, ktoré nás čakajú, a budúcnosť bola dobrá. Aby sa už nikdy nestalo, že novinár alebo ktokoľvek, kto sa venuje verejnému záujmu, bol zavraždený," uviedol poslanec za stranu Za ľudí Šeliga. Vyzval, aby smrť novinára a jeho snúbenice bola pre spoločnosť zároveň silou pokračovať v boji za to lepšie v našej krajine.

Úkladnú vraždu novinára si pripomenuli aj v zahraničí. Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová pri tejto príležitosti uviedla, že budú pokračovať v boji za lepšiu ochranu novinárov. "Budeme si ich pamätať. Budeme si ich ctiť. Budeme za nich bojovať," napísala. Pripomenula, že Európa bola pred piatimi rokmi touto vraždou ´pobúrená´. "Naprieč týmto kontinentom zdieľame ten istý zmysel pre rozhorčenie, keď novinárov zabíjajú za výkon ich povolania, za to, že sa ozývajú, za odhaľovanie nepríjemnej pravdy," uviedla vo videozázname na Twitteri. "Zdieľame odhodlanie pre spravodlivosť," povedala, pričom v tomto smere nemôže existovať beztrestnosť. "Boj za pravdu a spravodlivosť je bojom Európy. Bez slobody tlače neexistuje demokracia," povedala. EP podľa jej slov bude pokračovať v boji za vytváranie ďalších nástrojov na ochranu novinárov.