Streľba na policajnej akadémii v Bratislave: Inštruktor postrelil študentku prvého ročníka, skončila v nemocnici

Zdroj: Topky

BRATISLAVA - Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka. So zraneniami ju previezli do nemocnice. Potvrdila to rektorka akadémie Lucia Kurilovská. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.