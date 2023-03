Skvelé správy: Ceny plynu podliezli magickú hranicu! Odhady do budúcna znejú ešte lepšie

BRATISLAVA – Analytici strašili, no žiaden plynový debakel sa nekoná. Aktuálne obdobie pôsobí tak, že zima ešte nemala posledné slovo, no napriek tomu ceny plynu na svetových trhoch klesajú. Prekročili dokonca magickú hranicu a už dnes stojí o rovných sto eur menej ako na začiatku tohtoročnej vykurovacej sezóny.

Mesiace v zimnom období sú práve tými, kedy má Európska únia (EÚ) dlhodobo najvyššiu spotrebu zemného plynu. Portál Dáta bez pátosu informuje, že rozdiely v spotrebe sú priepastné a v dvoch mesiacoch roka býva zvyčajná spotreba aj trojnásobkom objemu s mesiacmi v lete. „Vo februári sa znížili zásoby plynu v EÚ o 11 percentuálnych bodov zo 72% na 61%,“ dodávajú. Takto nízky pokles svedčí nie len o nízkej spotrebe ale aj o efektívnom dopĺňaní plynových zásobníkov.

Cena plynu definitívne podliezla magickú hranicu

Zatiaľ čo na začiatku vykurovacej sezóny 2022/2023 sa cena plynu pohybovala na úrovni 146€ dnes už táto cena klesla o rovnú stovku na 46€za mWh. Týmto prepadom zároveň podliezla magickú hranicu 50€ za mWh plynu. K poklesu dochádza napriek tomu, že európskym kontinentom práve preletelo zimné obdobie.

Ako je toto možné? Kde je hranica ceny plynu? Najprv fundamentálne pozorovania: 🔥stále je zimné obdobie, mesiace s... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, February 28, 2023

„Nejde len o typ počasia a teploty (lebo môže prísť mráz), ale sú dlhšie dni, reálne viac solárnej energie, marec je mesiac s najviac vetrom, a to jadro vo Francúzku ide na +40GW,“ približuje portál. Predpokladajú, že takzvané dno cien plynu sme však ešte nevideli a odhadujú, že v najbližšom období by ceny plynu mohli pokojne klesnúť aj pod 20 alebo 10 eur. Takýto vývoj by v období vojny u našich východných susedov či stále zúriacej energokríze predstavoval ďalší bod k svetlej budúcnosti v energetike.