Viaceré turistické chodníky v Malej Fatre do polovice júna uzavreli

TERCHOVÁ - Viaceré turistické chodníky v Národnom parku (NP) Malá Fatra sú od začiatku marca do polovice júna zavreté. Upozornila na to Správa NP Malá Fatra na svojom webe s tým, že ide o každoročnú jarnú uzáveru.

Konkrétne ide o turistické chodníky Medziholie - Veľký Rozsutec - Medzirozsutce (červená turistická značka), Obšívanka - Malé nocľahy (modrá turistická značka) a Vendovka - Malý Kriváň (modrá turistická značka). "Dôvodom jarnej uzávery je v prvom rade ochrana živočíchov, ktoré majú v Malej Fatre svoj domov. Jar je najcitlivejšie obdobie v roku pre výchovu a vyvádzanie mláďat rôznych druhov vtákov i cicavcov. Pre tieto druhy je dôležité, aby aspoň pár mesiacov v roku mali zabezpečený pokoj od ľudskej prítomnosti," vysvetlila správa národného parku.

Uzavreté úseky chodníkov na Veľký Rozsutec a do Obšívanky sú súčasťou národných prírodných rezervácií Rozsutec a Tiesňavy, kde nie je hospodárska činnosť. Dôvodom uzávery úseku modrého chodníka v časti Vendovka - Malý Kriváň, ktorý prechádza územím nad hornou hranicou lesa, je ochrana kurovitých vtákov. Správa národného parku zdôraznila, že uzávery slúžia v neposlednom rade aj na ochranu a regeneráciu pôdneho krytu, ktorý je bezprostredne po zimnom období náchylnejší na eróziu.

Turisti majú v národnom parku celoročne k dispozícii viac ako 150 kilometrov značených turistických chodníkov rôznej náročnosti. "Veríme, že toto obmedzenie, prínosné pre prírodu Malej Fatry, budú akceptovať a rešpektovať," dodali zo správy národného parku.

Pre všetky pohoria Slovenska platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Pre všetky pohoria Slovenska aktuálne platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Ivan Chlebovec zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, ktorý na slnkom osvetlených svahoch oťažieva. "Silný severný vietor posledných dní transportoval sneh z poslednej periódy sneženia na záveterné svahy a žľaby pohorí. Tam sa nachádzajú dosky vetrom naviateho snehu, ktorých spoločná vlastnosť je vysoká citlivosť na vznik prasklín," priblížil Chlebovec. Dodal, že najnebezpečnejšie sú miesta, kde sa mení sklon svahu. Tu je možné, hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, uvoľniť lavínu. "Za posledné dva dni sme zaznamenali viacero spontánnych lavín malej až strednej veľkosti, veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú," uviedol.

V stredu sa očakáva jasné počasie so slabým vetrom. Teplota na horách sa bude pohybovať od plus dvoch do mínus troch stupňov Celzia (v polohách od 1000 do 2500 metrov). Podľa Chlebovca sú to priaznivé podmienky pre celkovú stabilizáciu snehovej pokrývky.