Poslanci neboli uznášaniaschopní: Mimoriadnu schôdzu skúsia otvoriť v utorok

Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer-SD, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Strana žiada, aby parlament rozhodol o skoršom termíne predčasných volieb. Navrhuje ich konanie na 24. júna, nie na konci septembra. Na rokovaní chce strana tiež presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Namieta možnú protiústavnosť tohto kroku vzhľadom na obmedzené kompetencie vlády, ktorá je len dočasne poverená.

VIDEO: Slovensko začne oficiálne rokovať o možnej výmene vyradených migov na Ukrajinu

O témach mal parlament rokovať už v polovici februára, keď Smer-SD inicioval mimoriadne rokovania. Plénum vtedy pri schôdzi o skoršom termíne volieb nebolo uznášaniaschopné. Na schôdzi k stíhačkám zas poslanci odmietli program rokovania.

Smer-SD chce tlačiť na prezidentku aj bývalú koalíciu

Šéf Smeru-SD Robert Fico pripustil, že by mohli prísť opäť s návrhom na mimoriadnu schôdzu na tému skoršieho termínu volieb, keďže vzhľadom na lehoty majú ešte niekoľko dní. Dodal, že posledným prípustným termínom na voľby by ešte mohol byť 1. júl. Smer-SD chce tlačiť na prezidentku Zuzanu Čaputovú aj bývalú koalíciu. Situáciu v parlamente označil za kabaret, keďže v ňom v úvode mimoriadneho rokovania sedelo viac poslancov, ako sa reálne prezentovalo. Vyhlásil, že prezidentka aj Sme rodina chceli voľby do konca júna, rovnako aj OĽANO a SaS za predpokladu, že bude úradnícka vláda, no napokon o tom nechcú rokovať. "Predčasné parlamentné voľby sú politický nástroj na riešenie kríz a tento štát je v hlbokej kríze," skonštatoval Fico s tým, že koalícia využíva inštitút predčasných volieb na prehĺbenie krízy.

Nezaradený poslanec Peter Pellegrini predpokladá, že ani v utorok sa schôdzu nepodarí otvoriť. Poznamenal, že vzhľadom na zákonné lehoty potrebné na prípravy volieb už nebude možné meniť termín ich konania na marcovej schôdzi. "Pravdepodobne táto téma zanikne," uviedol. Zmenu termínu volieb má podľa neho v rukách SaS a jej predseda Richard Sulík. Poukázal pritom na počty v parlamente.

Čo sa týka stíhačiek Mig-29, predpokladá, že tento bod programu sa rovnako presunie na záver riadnej marcovej schôdze. Očakáva, že dovtedy príde iniciatívne do parlamentu aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Pellegrini považuje za dobré, aby šéf rezortu prišiel zodpovedať otázky poslancov. Na margo podpory poslania stíhačiek na Ukrajinu pripomenul podmienky jeho strany, napríklad aby odovzdanie stíhačiek neohrozovalo obranyschopnosť Slovenska, aby bolo v súlade s ústavou a aby sa postup koordinoval so spojencami.