Pád lietadla! Rozhovorili sa kolegovia: Takto si pamätajú na Maja (†42), Rasťa (†43), Maroša (†26) a Romana (†25)

Na palube lietadla typu Diamond DA 42 zahynuli traja pasažieri a pilot. Medzi obeťami bol aj jeden z najskúsenejších inštruktorov a vedúci výcvikov Majo. „Od stredy je svet chudobnejší o skvelého kamaráta, veľkého profesionála a dobrého človeka,“ napísali na jeho adresu kolegovia z leteckej školy.

„Majo bol súčasťou našej JetAge rodiny od samotného založenia školy v roku 2016. Bol stelesneným hodnôt, ktorých sa držíme. Charakterizovala ho zodpovednosť. Bol to priamočiary človek, rovný. Na nič sa nehral. Vzbudzoval prirodzený rešpekt a autoritu. Pre svojich študentov aj pre nás kolegov bol inšpiráciou. Majo vďaka svojej povahe vychádzal s kýmkoľvek,“ uviedli. Od roku 2016 si vzal podľa ich slov „pod krídla“ viac ako 400 študentov a sám nalietal tisíce hodín.

Galéria fotiek (6) Majo (†42)

Zdroj: JetAge - ATO

Okrem toho na kolegu prezradili aj to, že bol vynikajúci herec. „A nenechával si to iba pre nás. Vystupovanie mal naozaj rád. Hrával v divadle, natočil sériu pre RTVS a dobrovoľne vystupoval aj v našich firemných videách,“ spomínajú s úsmevom. „Majo, ďakujeme ti za úsmev, ktorý si do našich životov doniesol, za čas, ktorý si nám venoval. Je nám ľúto, že sa minul prirýchlo, ale vážime si to a sme zaňho vďační. Veríme, že na nás pozeráš z miesta, ktoré si miloval,“ odkázali mu do neba.

Galéria fotiek (6) Majo (†42)

Zdroj: JetAge - ATO

Na palube sa v osudné stredajšie popoludnie nachádzal aj Rastislav. Podľa slov leteckej školy to bol človek, ktorý rád pomáhal. Opísali ho tiež ako milujúceho manžela a otca dvoch detí. Lietanie podľa ich slov miloval. „Začal na paraglajde, neskôr si urobil licenciu pilota. Vo vzduchu sa cítil ako doma. Kedykoľvek bol ochotný kohokoľvek preletieť,“ uviedli.

Galéria fotiek (6) Rasťo (†43)

Zdroj: Facebook/JetAge - ATO

Podľa nich to bol „človek do partie,“ ktorý nemal s nikým problém. „Jeho optimizmus a dobrá nálada boli nákazlivé. Vždy bol ochotný pomôcť a o všetko sa podelil. Rozhovory s ním stáli za to, vždy išli do hĺbky,“ napísali. Rasťo bol veriaci človek. Aj my preto veríme, že už v nebi s ujom Emilom diskutujú na verande. Mysli na nás a ochraňuj nás z neba,“ dodali jeho „kamoši z letectva.“

Galéria fotiek (6) Rasťo (†43)

Zdroj: Facebook/JetAge - ATO

Obeťou tragédia sa stal aj Maroš, ktorého opísali ako milovaného syna, brata a veľkorysého priateľa. „Pomáhal aj tým, ktorých nepoznal. Napríklad pravidelným darovaním krvi,“ prezradili. Keď práve nelietal, tak podľa ich slov niečo opravoval - mal šikovné ruky. „Už od malička ho lákalo nebo. Chcel byť kozmonaut, no do modelov rakiet, ktoré staval, sa bohužiaľ nezmestil. Aj napriek prekážkam to nevzdal a výcvik dokončil ako jeden z prvých v partii. Sníval o tom, že aj on bude odovzdávať svoje vedomosti ďalej ako letecký inštruktor. Súčasťou leteckej školy JetAge bol od roku 2021. Odišiel nám náhle, ale nechal tu za sebou veľa spomienok a zážitkov, za ktoré budeme večne vďační,“ dodali.

Galéria fotiek (6) Roman (†25)

Zdroj: Facebook/JetAge - AT

Poslednou obeťou bol mladý policajt Roman, ktorý našiel popri práci novú vášeň práve v lietaní. „Začínal si postupne, ale tvojim veľkým snom bolo lietať na veľkých dopravných lietadlách a v aerolíniách. Na letisku si strávil väčšinu svojho času, dokonca si sa stal aj správcom hangáru. Lietanie ťa fascinovalo a dokázal si túto lásku a vášeň preniesť aj na návštevníkov leteckého múzea hangár X, ktorí prehliadky s tebou mali radi. Bol si pre nich vzorom a inšpiráciou. Ďakujeme za čas, ktorý sme mohli s tebou stráviť,“ uviedli.

K tragickému pádu lietadla došlo v stredu krátko pred 14.45 hod. Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky, no nikoho z posádky sa im už zachrániť nepodarilo. Príčinu havárie začal skúmať Letecký a námorný vyšetrovací útvar, ako aj krajské veliteľstvo Policajného zboru v Trenčíne. Pracujú s viacerými teóriami príčin havárie.