PRIESKUM Má spojenie pravicových strán potenciál? Slováci sa vyjadrili jasne! Vybrali aj lídra

BRATISLAVA - Politici v poslednej dobe viac a viac hovoria o potrebe spájania malých stredopravých strán. Čo na to ale hovoria Slováci? Volili by takúto stranu? Pozrite si aj, koho by chceli vidieť na pozícii lídra.

Voľbu politického subjektu zloženého z pospájaných strán by v blížiacich sa parlamentných voľbách zvážilo 21 percent respondentov. Opak uviedlo 67 percent z nich. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza.

Agentúra u Slovákov zisťovala odpovede na dve otázky. Prvá bola, či by voli stranu pospájanú z viacerých subjektov. Tých, ktorí odpovedali kladne, sa pýtala, koho by si vedeli predstaviť na pozícii lídra. Z prieskumu vyplynulo, že k voľbe takéhoto politického subjektu by mali najbližšie voliči OĽANO a KDH. Voľbu nového politického subjektu by zvážilo až 50 % voličov. Rovnako uvažovala aj asi tretina voličov Progresívneho Slovenska, no väčina by takúto voľbu nezvažovala. Rovnako dopadli aj voliči ostatných strán.

Galéria fotiek (3) Prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza

Zdroj: reprofoto/TV Markíza

Tí, ktorí by novovzniknutú politickú stranu volili, by si na pozícii lídra vedeli predstaviť dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera. Hneď za ním si hlasy vyslúžil Ivan Korčok.

Galéria fotiek (3) Prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza

Zdroj: reprofoto/TV Markíza

