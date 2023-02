Za zabitie Henryho išiel na slobodu, senior s konope dostal 16 rokov: Na prepustenie Hossua sa pozrie ministerstvo!

Brutálna smrť Filipínca Henryho Acordu otriasla Slovenskom ešte 26. mája 2018. Polícia krátko nato zadržala podozrivého zo spáchania tohto surového činu, Juraja Hossu z Dunajskej Stredy. Okresný súd v Trnave teraz rozhodol, že ho prepustí na slobodu. Hossu si tak odsedel štyri roky z avizovaných deviatich.

Sudca mu uložil skúšobnú dobu na sedem rokov, na tri roky mu uložil povinnosť kontroly technickými prostriedkami - náramkom, na rovnakú dobu aj probačný dohľad. Má zároveň príkaz zamestnať sa a zákaz požívať alkohol a omamné látky. Zákaz vychádzania má od 21.00 do 5.00 h každý deň.

Naproti tomu až absurdne vyznieva prípad 62-ročného Miloslava Weizera, ktorého žiadosťou o prepustenie sa rovnaký sudca zaoberal deň potom, ako prepustil Hossua. Weizer je za mrežami už takmer dva a pol roka. Podľa neprávoplatného rozsudku si má za pestovanie konope odsedieť 16 rokov väzenia. Súd mu uložil aj prepadnutie majetku. Senior si pestovaním rastliny chcel pomôcť zmierniť príznaky chronickej choroby pľúc. Vyrábal si z nej CBD olej.

Ten si najskôr kupoval v Českej republike, čo je legálne. Neskôr však začal konope pestovať, čo už na Slovensku legálne nie je. Sused ho nahlásil a 62-ročný Weizer tak skončil za mrežami. Celkovo uňho našli 11 rastlín, z toho 8 z nich sa nedá považovať za drogu, pretože obsahovali príliš nízke množstvo THC. U zvyšných rastlín množstvo THC tesne prekročilo hranicu stanovenú slovenskými zákonmi. Aj znalec na pojednávaniach povedal, že pri takomto množstve THC v rastlinách, je nemožné, aby vznikla závislosť. To však súdu nestačilo a Weizera aj tak odsúdil.

Neskôr prípad Okresnému súdu opäť vrátil odvolací súd a nariadil, aby znalci preskúmali, či rastliny vôbec boli drogou. Posudky zatiaľ hotové nie sú, no Weizer aj tak ostáva za mrežami.

Ministerstvo preskúma Hossuovo prepustenie

Avšak Juraja Hossua, ktorý bol odsúdený za zabitie Henryho Acordu, navyše pod vplyvom návykových látok, rovnaký sudca prepustil. To vyvolalo vlnu emócii aj u politikov. Pýtali sme sa preto ministerstva spravodlivosti, či v tomto prípade využije mimoriadny opravný prostriedok a podá dovolanie.

"Ministerstvo spravodlivosti SR si vyžiadalo spis v trestnej veci Juraja Hossu a na základe jeho preskúmania posúdi existenciu dôvodov na využitie mimoriadneho opravného prostriedku," uviedla Monika Klobušická z ministerstva spravodlivosti. Vysvetlila však, že ministerstvo môže podať dovolanie proti rozhodnutiu o podmienečnom prepustení iba ak došlo k porušeniu konkrétnych ustanovení Trestného zákona alebo Trestného poriadku.

"Ide teda primárne o preskúmavanie splnenia formálnych podmienok. Materiálne podmienky spadajú do rozhodovacej právomoci súdu, preto ich vyhodnotenie súdom ako také nie je dovolaním napadnuteľné, pokiaľ nie je vyslovene svojvoľné alebo v príkrom rozpore s obsahom spisu. Ministerstvo spravodlivosti plne dôveruje justičným zložkám a odborným pracovníkom, ktorí sa podieľali na vypracovaní návrhu na prepustenie a na rozhodnutí o podmienečnom prepustení odsúdeného na slobodu a uloženými obmedzeniami nastavili jeho cestu návratu do spoločnosti," ozrejmila Klobušická.

Brutalitu útoku odsudzuje

Klobušická ďalej uviedla, že Ministerstvo spravodlivosti SR odsudzuje brutalitu násilného útoku Juraja Hossu. "Spôsob vykonania činu a nehumánne správanie vyvolalo oprávnené odsúdenie celou spoločnosťou. Rodine poškodeného Henryho Acordu chceme vysloviť úprimnú sústrasť a ospravedlniť sa za to, že opätovná medializácia obnovuje ich smutné spomienky a rany. V pripravovanej novele Trestného zákona aj kvôli takýmto prípadom navrhujeme, že pri podmienečnom prepustení bude poškodený požiadaný o vyjadrenie a probačný a mediačný úradník bude preverovať, či sa odsúdený spojil s poškodenými, ospravedlnil sa, prejavil ľútosť a nahradil škodu alebo aj nemajetkovú ujmu. Poškodený tak bude pripravený na to, že odsúdený bude prepustený, dá k tomu svoje stanovisko a nedozvie sa to až z médií spôsobom, ktorý zrejme vyvolá jeho nespokojnosť, možno aj hnev," dodala.