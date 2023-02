AKTUÁLNE Juraj Hossu, ktorý na smrť dobil Filipínca Henryho Acordu, ide na slobodu!

Juraj Hossu z Dunajskej Stredy ide podmienečne na slobodu. Sudca mu uložil skúšobnú dobu na sedem rokov, na tri roky mu uložil povinnosť kontroly technickými prostriedkami - náramkom, na rovnakú dobu aj probačný dohľad. Má zároveň príkaz zamestnať sa a zákaz požívať alkohol a omamné látky. Zákaz vychádzania má od 21.00 do 5.00 h každý deň. Rozhodol o tom Okresný súd v Trnave.

Odsúdený na pojednávaní uviedol, že ho nesmierne mrzí jeho skutok a ponesie si to do konca života. Jeho hodnotenia z väzníc, kde bol umiestnený, boli pozitívne. Uviedol, že absolvoval aj nariadené protialkoholické liečenie a po návrate sa chce venovať so združením Anonymných alkoholikov osvete po slovenských väzniciach, čo má už dohodnuté. Hossua vypočuli cez telemost.

Henryho dokopal na ulici

Slovák Juraj Hossu najskôr počas piatkovej noci obťažoval dve ženy na Obchodnej ulici v Bratislave. 36-ročný Henry Acorda sa ich zastal, no to bola osudná chyba. O dosť väčší Juraj bol totiž agresívny. Henryho začal napádať a zozadu ho surovo kopol do hlavy. Po tomto útoku ostal Filipínec ležať bez pohnutia na zemi.

Ak Jurajovi dokážu vinu, hrozí mu za zabitie Henryho 12 rokov za mrežami.

Zdroj: Facebook, Topky.sk/Ján Zemiar

Video, ktoré obletelo médiá, zachytáva, ako si Hossu na bezvládneho Henryho vyložil nohu a pravdepodobne si ho do mobilu fotil alebo natáčal. Aj napriek rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá dorazila na miesto o niekoľko minút, Filipínec zraneniam podľahol.

