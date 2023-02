Za Facebook či Instagram si po novom priplatíte: Meta zavádza nove poplatky! Dôvodom má byť prepad tržieb

BRATISLAVA – Americká spoločnosť Meta dlhodobo profituje prevažne z reklám, ktoré sa vám každodenne zobrazujú pri používaní ich ikonických aplikácií. Facebook, Instagram či chatovacia aplikácia WhatsApp sú reklám plné, portál The Verge však avizuje, že zaužívané pravidlo by sa už čoskoro mohlo zmeniť.

Archívne VIDEO: Výpadok sociálnych sieti META

Portál The Verg len pred nedávnom obdržal internú správu, v ktorej sú zamestnanci spoločnosti Meta informovaní o vytvorení novej internej skupiny New Monetization Experiences. Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny má byť podľa dostupných informácií hľadanie spôsobov, ktorými by mohla spoločnosť na svojich aplikáciách navýšiť svoje zisky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Inšpiráciou projektu bola pravdepodobne konkurencia

Dôvodom novej ekonomickej politiky má byť ekonomický prepad spoločnosti Meta, pre ktorú posledný rok predstavoval jeden z najhorších v ich histórii. Facebook už pred pár dňami neoficiálne ohlásil krok, ktorý je napodobnením politiky Elona Muska pri firme Twitter. Ten zaviedol službu predplatného, ktorej oficiálny názov nesie ikonické logo a farbu sociálnej siete – Twitter Blue.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Gregory Bull

K rozhodnutiu vo spoločnosti Twitter došlo ešte v decembri minulého roka. Podľa dostupných informácií má konkurenčná stratégia spoločnosti Meta niesť názov Meta Verified. Prvé krajiny, ktoré si budú môcť tento výdobytok otestovať budú pravdepodobne Austrália a Nový Zéland.