Raši vyzval na riešenie nedostupnosti liekov: Navrhol viacero možností

"Výhovorka zodpovedných, teda ministerstva zdravotníctva a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, bola, že lieky sú problémom v celej Európe. My zdôrazňujeme, že taký problém, ako je na Slovensku, nie je ani v Čechách, ani v Rakúsku, ani v Maďarsku," skonštatoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Navrhol viacero možností

Problém by sa dal podľa Rašiho riešiť napríklad dovozom liekov v zahraničnom balení. "Umožňuje to legislatíva. Stačí k tomu dať leták alebo to prebaliť, čo je niekoľkocentový náklad," podotkol. Za možné riešenie označil tiež mimoriadny dovoz liekov, ktoré na Slovensku nie sú registrované, ale majú rovnakú účinnú látku ako nedostupný liek.

Ministerstvu tiež navrhol, aby začalo rokovať o možnej produkcii liekov pre potreby SR. "Na Slovensku predsa máme farmaceutické firmy aj výrobcov. Pandémia ochorenia COVID-19 ukázala, že keď ide do tuhého, tak sa každý snaží zabezpečiť bezpečnosť pre vlastných obyvateľov a nie vždy sa podarí nájsť európske riešenie. (...) Vedeli by sme na to použiť peniaze z plánu obnovy alebo eurofondov," doplnil. Treba podľa neho tiež zamedziť reexportu liekov. V lekárňach koncom januára chýbali najmä antibiotiká a lieky na tlmenie teploty či bolesti. Zástupcovia MZ SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv vtedy informovali, že situácia by sa mohla zlepšiť v marci.