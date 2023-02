Rezort zahraničia sa pochválil, že sme v prvej desiatke pomoci Ukrajine: Zverejnili čísla

Ukrajine sme za posledný rok poskytli humanitárnu pomoc vo výške 9,3 miliónov eur. Pokiaľ sa ale na tieto čísla chceme pozrieť v reálnejšej mierke, Slovensko už obetiam vojny darovalo zruba 850 ton humanitárneho materiálu. Výraznou pomocou z celku 9 miliónov bolo aj 2,5 milióna eur, ktoré sme našim susedom poskytli na zabezpečenie pomoci pre Ukrajinu v dôsledku zvýšenej potreby pomoci počas príprav na zimné obdobie (winterizácia).

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR - Dano Veselský

Ukrajincom sme pomohli prečkať ťažkú zimu

Ministerstvo informuje, že podiel Slovenska na prečkanie zimy bol pre Ukrajincov výraznou pomocou. V priebehu zimy bola navyše darovaná pomoc vo výške ďalších 677 000€, ktorá zahŕňala humanitárny materiál v podobe generátorov, ohrievačov, či posteľných súprav.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Slovensko zároveň poskytuje pomoc nad rámec materiálnej pomoci. Ukrajinu podporujeme prostredníctvom medzinárodných humanitárnych organizácií, a to až vo výške 1,6 milióna €. Súčasťou tejto pomoci sú napríklad voda a hygienické materiály, energetická sebestačnosť, či pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa stali obetami vojnového násilia.

Galéria fotiek (4) Vojna na Ukrajine v Donetskej oblasti

Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos

Pomoc Ukrajine chráni Slovensko, pomoc je vzájomná

Rezort zahraničia prízvukuje, že rozhodnutie pomáhať Ukrajine je pre Slovensko pragmatickým bezpečnostným a ekonomickým rozhodnutím. „Mať Ruskú federáciu za suseda by znamenalo nielen priamo ohroziť bezpečnosť našej krajiny. Urobilo by to z nás menej stabilnú krajinu a poškodilo našu ekonomiku,“ varuje ministerstvo. „Za Ukrajinu sa postavila väčšina medzinárodného spoločenstva. A je to aj preto, že na strane Ukrajiny stoja naše hodnoty slobody a demokracie, ale aj medzinárodné právo a Charta OSN,“ dodávajú.