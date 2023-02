Toto nevyzerá na povolebnú spoluprácu: Smer vraj berie na vedomie, že si Pellegrini vybral liberálnu cestu pravice

Galéria fotiek (3) Smer rešpektuje, že si Pellegrini vraj vybral cestu liberálnej pravice.

BRATISLAVA - Do týchto dní ich viacerí po budúcich voľbách už prirodzene hádzali do jedného vreca, no nakoniec sa môže celá situácia niekoľko mesiacov pred voľbami zvrátiť. Smer-SD a Hlas-SD majú medzi sebou také názorové rozdiely, že to ten prvý menovaný nevydržal a Pellegrinimu vymenovali jeho odlišnosti. Dokonca vraj berú na vedomie, že si líder Hlasu vraj vybral liberálnu cestu pravice.