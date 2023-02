Úrad verejného zdravotníctva odporúča zaočkovať sa proti kliešťovej encefalitíde čo najskôr

BRATISLAVA - Odborníci Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúčajú zaočkovať sa proti kliešťovej encefalitíde už vo februári či marci. Kliešť obyčajný, ktorý napáda človeka, svoje obete podľa nich vyhľadáva od apríla do mája. Informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

"S prevenciou proti kliešťovej encefalitíde odporúčame začať už teraz, očkovaním aspoň dvoma dávkami, najvhodnejšie vo februári a marci, aby ste boli v apríli už chránení aspoň čiastočne. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov," priblížila epidemiologička Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Kliešť obyčajný sa zvyčajne prebúdza v marci

Svoje obete vyhľadáva najmä v čase rozmnožovania, teda od apríla až do mája. V prípade, že by mu prialo počasie aj vo februári, riziko pre ľudí je ešte nízke. "Človek v tomto období chodí do prírody dostatočne oblečený, riziko zaklieštenia je minimálne," doplnila Avdičová. V súčasnosti je po južnom Slovensku rozšírený kliešť pijak lužný. Ten je nebezpečný pre psy.

"Kliešť pijak sa prebúdza po roztopení snehu pri dennej teplote nad nulou. Za teplých zím bez snehu ho nachádzame aj v decembri a januári," vysvetlil vedúci Centra aplikovaného výskumu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Branislav Peťko.Kliešťová encefalitída sa môže skončiť poruchami koncentrácie, pamäti až úmrtím. ÚVZ vlani zaznamenal najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku za posledných 60 rokov.