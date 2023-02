Progresívci kritizujú zrušenie koncesií: Je to nebezpečný krok! Ostré slová schytal najmä Sulík

BRATISLAVA – Koncesionárske poplatky sa už čoskoro stanú minulosťou. Poslanci totiž v piatok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne prijali zákon, podľa ktorého sa od 1. júla platby verejnoprávnej televízii rušia. Rozhodnutie sa nestretlo so všeobecným súhlasom, najnovšie ho skritizovala mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko.

Za zrušením koncesionárskych poplatkov vidia najmä Richarda Sulíka, stranu SaS a potom poslancov. „Je samozrejme len bizarný detail, že zákon, ktorým to urobili, sa volal Zákon o dani z osobitnej stavby a zrušenie koncesionárskych poplatkov v ňom bolo len ako prílepok. Keď však poslanci hlasovali o prezidentkinom vete, daň z plynovodu z neho vypadla a tak sme sa vďaka tomuto absurdnému poslaneckému návrhu k úplne odlišnej právnej úprave dopracovali až k tomu, že RTVS prestáva byť verejnoprávnou televíziou a stáva sa štátnym, vláde podriadeným médiom,“ uviedli.

Archívne video: K mechanizmu nahrádzajúcemu zrušené koncesie bude ešte odborná diskusia, tvrdí premiér

Zrušiť nezávislé financovania RTVS poslaneckým návrhom bez toho, aby existovala náhrada a hovoriť o jej financovaní percentom z HDP, je podľa nich "nezodpovedné a hlúpe na viacerých úrovniach – od spôsobu, ktorý otriasa legislatívnym procesom až k samotnej podstate zákona, ktorý zásadne ohrozuje fungovanie RTVS." Označilo to za blud. „Pritom v realite informačnej vojny, konšpirácií a falošných správ sú nezávislé verejnoprávne médiá dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pri správnom nastavení a financovaní môžu byť jedným z mála záchytných bodov v mori neoverených správ a poloprávd, tvorcom kultúrnych hodnôt, či základným nástrojom na udržanie demokracie,“ dodali.

Podľa nich dnes vo svete dnes na verejnoprávne médiá a ich nezávislé financovanie útočia najmä kontroverzní politici a populisti, ktorí sa snažia udržať pri moci. „Koncesionárske poplatky sú totiž stále dobrým a overeným nástrojom na udržanie nezávislosti verejnoprávnych médií a dôležitou obranou proti pokušeniam politikov akejkoľvek garnitúry do ich činnosti tendenčne zasahovať,“ vysvetlili.

Nejasnosti v otázke budúceho financovania

Poukazujú tiež na to, že ani po zrušení koncesií nie je jasné, ako bude RTVS od júla 2023 financovaná. „Nápad Richarda Sulíka o financovaní cez percento HDP nie je podložený žiadnymi odbornými argumentami, dobrou praxou ani politickou logikou a patrí k ďalším skvelým, kilečkám´ strany SAS, ktorej hlavnou motiváciou samozrejme nie je zlepšiť financovanie a stav RTVS, ale ´odškrtnúť´ podnikateľom platbu pár desiatok eur ročne. Politická logika naväzovania financovania verejných služieb na výšku HDP je diskutabilná sama o sebe a môže ako-tak fungovať iba vtedy, ak ide o doplnkový zdroj financovania a nie financovanie základnej misie verejnej služby,“ myslia si.

Pustili sa aj priamo do šéfa SaS. „To, že Richard Sulík ako jediný protiargument na odborné stanoviská uvádza, že celý svet má financovanie verejnoprávnych médií nastavený zle, len on vie ako na to už hovorí skôr o jeho mentálnom nastavení a redukovanom chápaní komplexných verejných politík ako o akejkoľvek expertíze v tejto téme,“ odkázali.

Pripustili síce, že koncesionárske poplatky nie sú jediný možný model financovania iba v Európe ich existuje viacero, no ich naviazanie na HDP nenájdete nikde. „Koncesie alebo licenčné poplatky majú samozrejme svoje nedostatky, či už čo sa týka ich problematického mechanizmu zvyšovania, alebo spôsobu výberu. Avšak krajiny, ktoré v uplynulých desaťročiach zrušili alebo zmenili, išli takmer bezvýhradne cestou daňovej alokácie fyzických a právnických osôb, ktorá odstraňuje problémy s výberom, prináša väčšiu spravodlivosť a stabilnosť financovania,“ uviedli.

Riešenie vidia v osobitnom odvode

Progresívci tvrdia, že v dnešnej digitálnej dobe je úloha verejnoprávnych médií kľúčová. Podľa nich môžu zohrať zásadnú rolu pri ochrane a udržaní demokracie, slobody a otvorenej spoločnosti. Chcú sa preto zasadzovať za radikálnu modernizáciu verejnoprávnych médií a prispôsobenie ich fungovania digitálnemu veku a postfaktuálnej dobe, odpolitizovanie voľby generálneho riaditeľa RTVS a zabezpečenie dostatočného a hlavne nezávislé financovanie prostredníctvom osobitného daňového odvodu. Dôraz kladú aj na dôležitosť dodržiavania infozákona, zlepšenie postavenie novinárov a nezávislých médií a podpory ich aktivít, smerujúcich k ochrane demokracie.