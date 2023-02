Parlament opäť nedal priestor skoršiemu termínu volieb: Poslancov bolo málo, Fico by chcel schôdzu o týždeň

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o skoršom termíne volieb, plénum nebolo uznášaniaschopné pri otváraní mimoriadnej schôdze. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto návrh na júnový termín predčasných volieb zaradí do programu najbližšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať v marci.

Predseda Smeru-SD Robert Fico po zistení uznášaniaschopnosti avizoval, že jeho poslanci podajú ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto téme tak, aby sa konala budúci týždeň. Kollár reagoval, že ak návrh podajú ešte v piatok, schôdzu zvolá ešte v ten deň. Ak tak urobia v pondelok (20. 2.), schôdza bude podľa jeho slov v pondelok.

Smer-SD chcel na mimoriadnej schôdzi docieliť, aby sa predčasné parlamentné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov.

Video: Richard Sulík: Opozičné strany nehlasovali za predčasné voľby

Návrh môžu prerokovať buď dnes na mimoriadnej schôdzi, alebo aj o týždeň

O tom, čo bude s týmto návrhom ďalej nevedia povedať viac ani samotní poslanci. Aj keď ho Kollár presunul na možnú marcovú schôdzu, Fico v pléne cez procedurálny návrh avizoval, že sú ochotní túto schôdzu otvoriť aj na ďalší týždeň a nečakať do marca. Kollár mu na to odpovedal, že je ochotný túto schôdzu otvoriť aj dnes, ak to stihnú ako Smer-SD predložiť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Navyše podľa strany svojimi krokmi naznačuje, že nechce rešpektovať obmedzenia dané Ústavou SR. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok uviedla, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb. Líder OĽaNO Igor Matovič reagoval, že prezidentka sa pri zmene názoru riadi prieskumom. Vyhlásil, že septembrový termín volieb je aj jej zásluha.