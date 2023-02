Heger sa pokúša o veľmi širokú koalíciu: Dzurindu nechávajú bokom, hovoril aj s vracajúcim sa Mistríkom!

BRATISLAVA - Volič musí byť niekoľko mesiacov pred predčasnými voľbami v septembri poriadne zamotaný, keď sa pozrie na aktuálne nálady v politickom spektre. Okrem toho, že medzi Smerom a Hlasom nastávajú škriepky, komplikované je to aj pri poverenom premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). Ten má už čoskoro ohlásiť svoj odchod z OĽaNO, no predtým ešte vyplávali na povrch detaily o jeho politickom pláne.

Situácii, v ktorej je momentálne Heger, sa venoval Denník N. Plány súčasného, povereného premiéra pred voľbami sú skutočne ambiciózne a miestami až ťažko predstaviteľné.

V OĽaNO sa zrejme dlho neohreje

To, že v OĽaNO už dlho nepobudne načrtol už v pondelok aj sám Igor Matovič, ktorý v rozhlase prehovoril o tom, že nad situáciou pri Hegerovi a Jaroslavovi Naďovi v OĽaNO už treba niečo "rozseknúť", a to do maximálne dvoch týždňov.

Heger má chuť spájať maličké strany

Podľa informácií spomínaného denníka má Heger v pláne spájať hlavne strany s menším preferenčným výtlakom a hovoríme o subjektoch ako Za ľudí, Šanca či ODS. Spomína sa aj strana Spolu, ktorá sa už volá Modrá koalícia a ktorej pomyselným vodcom, aj keď stále nie členom, je expremiér Mikuláš Dzurinda. S tým však akosi Hegerova partia pri spájaní neráta.

Tu však plán Hegera nekončí a spomína sa aj bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík, ktorý je na sociálnych sieťach v poslednej dobe oveľa aktívnejší a netají sa svojimi politickými ambíciami. "Prebieha delikátna, diskrétna a diplomatická misia. Nerád by som teraz hovoril o konkrétnostiach, lebo by som to všetko pokazil," povedal Mistrík na tému debát s Hegerom ohľadom možného spájania.

Neobchádza ani Budaja

Pri možnom spájaní Heger vraj komunikuje aj s demokratickou platformou povereného ministra životného prostredia Jána Budaja. Tá sa od OĽaNO v parlamente pred istým časom odštiepila pre politické nezhody s Igorom Matovičom.

Nicholsonová alebo Remišová

Heger má byť v kontakte aj s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá momentálne predstavuje subjekt Jablko. Tu by však mohla situácia byť do istej miery komplikovaná, keďže samotná Nicholsonová má konflikt so šéfkou Za ľudí Veronika Remišová, a to už od roku 2021, čo dokonca vyústilo do odchodu Nicholsonovej z SaS. Sám Juraj Šeliga pritom nevylúčil, že by v prípade spájania mohol takýto Hegerov plán rátať aj so všetkými členmi Za ľudí, vrátane Remišovej.

Ani tu však nadrozmerný plán Hegera nekončí a v budúcej spolupráci by rád videl aj terajšieho ministra Rastislava Káčera či možného spojenia aj s Gáborom Grendelom zo strany NOVA. Tá donedávno patríla aj názvovo pod OĽaNO, no potichu z tohto názvu zmizla spolu s ďalšími stranami ako Kresťanská únia či Zmena zdola. Práve Zmena zdola by mohol byť jeden zo subjektov, ktorý by Heger mohol na budúcu prezentáciu použiť, keďže na zber podpisov pre novú stranu už nezostáva veľa času.