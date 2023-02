PREDČASNÉ VOĽBY Karta sa obracia: Matovič aj Sulík hovoria o skoršom termíne, na ťahu je Čaputová

BRATISLAVA – Situácia ohľadne termínu predčasných volieb sa zamotáva. Igor Matovič (OĽaNO) pripustil, že ak by hrozilo že prezidentka vymenuje úradnícku vládu, strany by sa dohodli na čo najskoršom termíne volieb. Líder SaS Richard Sulík Zuzane Čaputovej odkázal, že všetko má tak teraz v rukách ona.

Video: Smer-SD vyzval prezidentku vymenovať úradnícku vládu

Dohoda koalície na septembrovom termíne predčasných volieb sa môže každú chvíľu zrútiť. A to nie pre mimoriadnu chôdzu iniciovanú stranou Smer-SD, ktorá rovnako ako Hlas-SD tlačí na to, aby sa voľby konali ešte pred letom. Do hry totiž vstúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vyhlásila, že situácia v parlamente v súčasnosti viac pripomína chaos ako zodpovednú správu vecí verejných. „Legislatívna parlamentná smršť z posledných dní ohrozuje ústavné princípy aj verejné financie. Preto som vyzvala politických lídrov, aby váhou svojej autority túto smršť v parlamente zastavili alebo sa dohodli na skoršom termíne predčasných volieb,“ uviedla, čím vyvolala na politickej scéne búrku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Strany bývalej koalície najskôr pripomenuli dohodu na septembrovom termíne, ktorú uzavreli, avšak najnovšie sa hlasy o o skoršom dátume ozývajú aj z ich radov, zodpovednosť však prehodili na prezidentku. Líder OĽaNO Igor Matovič sa totiž nechal počuť, že ak by reálne hrozilo, že Čaputová vymenuje úradnícku vládu, všetky strany by sa dohodli na čo najskoršom termíne predčasných volieb. „Nikto nechce, aby si tu prezidentka urobila úradnícku vládu z politikov z Progresívneho Slovenska, ktorí nemajú žiadnu legitimitu," uviedol Matovič.

Podľa strany SaS je tak teraz termín predčasných volieb v rukách prezidentky. Stačí, ak vymenuje úradnícku vládu. „Súhlasili sme s kompromisným riešením, ktorým bola dohoda na septembrovom termíne volieb. S tým súhlasila aj pani prezidentka. Opakovane sme vraveli, že budeme súhlasiť aj s júnovým termínom, ak príde k dohode bývalých koaličných partnerov. Dokonca sme k tomu zorganizovali aj stretnutie, na ktoré neprišiel nikto zo zástupcov OĽANO či Za ľudí. Vyjadrenie Igora Matoviča, že budú súhlasiť s júnovým termínom, ak prezidentka vymenuje úradnícku vládu, však celú situáciu mení. Riešenie má teda v rukách pani prezidentka. Stačí, ak vymenuje úradnícku vládu a prakticky celý parlament, vrátane SaS, odsúhlasí predčasné voľby na jún,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

V parlamente by sa mala okrem toho konať mimoriadna schôdza iniciovaná opozičnou stranou Smer-SD. Stať sa tak malo už vo štvrtok, no parlament nebol opakovane uznášaniaschopný. Strany bývalej koalície avizovali, že sa na takejto schôdzi podieľať nechcú. Tretí pokus bude mať parlament dnes o 11. hodine, je však otázne, či sa niečo zmení.