Matovič sa pred voľbami úplne opustil: Politológ hovorí, že toho bude viac, je ako nevyčerpateľná studnica!

BRATISLAVA - Ľudia majú niekoľko mesiacov pred jesennými predčasnými voľbami skutočne na čo pozerať. Nie len, že časť koalície si už navzájom ani nedôveruje, olej do ohňa prilieva ešte aj sám predseda OĽaNO Igor Matovič so svojimi divokými návrhmi o 500-eurových odmenách za účasť vo voľbách či pri skresávaní poslaneckých platov. Jeho počínanie vyhodnotil politológ Jozef Lenč.

archívne video

Matovič chce zaujať médiá aj politickú verejnosť

Nateraz pritom nie je jasné, či sme ešte boli svedkami toho najpopulistickejšieho. "Čo sa týka, poslanca, ktorý predložil predmetný návrh je studnica nápadov, ktorými chce zaujať pozornosť médií, politickej konkurencie a voličov s veľkou pravdepodobnosťou nevyčerpateľná. A to navzdory tomu, že pri ostatnom nápade znížiť platy poslancov už za ním nik nestál a pôsobil na tlačovke zúfalo. Podobne ako na konci 80. rokov minulého storočia Milouš Jakeš, keď mal svoj pamätný príhovor o tom, že je ako "kôl v plote". A čo sa týka "bizarných" nápadov, ich frekvencia sa s blížiacimi voľbami môže len a len zvyšovať," konštatuje Lenč.

Galéria fotiek (3) Politológ Jozef Lenč

Zdroj: FB/Jozef Lenč

Férové či neférové platy?

Politológa sme sa už aj v kontexte Matovičovho najnovšieho návrhu o skresaní poslaneckých platov pýtali, či poslanci berú skutočne férovú čiastku. "Ak je správne, že ešte viac zarábajú primátori malých miest a starostovia priemerne veľkých obcí, prečo by to nemalo byť správne v prípade poslancov Národnej rady, ktorých politická zodpovednosť je násobne vyššia než v prípade volených zástupcov na úrovni miestnej samosprávy. Poslanec, ktorý predostrel návrh na zníženie platov, to urobil len preto, aby zaujal, aby sa "zapáčil" voličom, ktorých primárnou motiváciou v rozhodovaní je závisť. A spoločným menovateľom neznalosť toho, aké je postavenie, poslanie a práca poslancov národnej rady. Signifikantným znakom úpadku demokracie a katastrofálnej nekvality občianskeho vzdelávania je to, že toto nevedia ani niektorí poslanci parlamentu," povedal Lenč.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Návrh o odmenách vo výške 500 eur takmer určite neprejde, išlo len o PR predkladateľa

Diskusiu zakončil témou o 500-eurových odmenách pri voľbách v jeseni. "Keďže predkladateľovi primárne nešlo o zvýšenie účasti, ale o to aby si urobil osobné PR a keďže s veľkou pravdepodobnosťou tento návrh, ktorý znižuje kvalitu demokracie a sabotuje verejné financie, neprejde, nijakým spôsobom neovplyvní volebnú účasť," myslí si odborník.