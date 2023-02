Na sobotu si veľké plány vonku nerobte, valí sa k nám riadny vietor! Víchrica ULF začne úradovať už dnes podvečer

archívne video

Tlaková níž, ktorá sa na nás valí, dostala medzinárodné pomenovanie Otto, no v našej oblasti sa riadime nemeckým pomenovaním. To dáva tlakovým útvarom Inštitút meteorológie na Slobodnej univerzite v Berlíne, vysvetľuje portál imeteo.sk, prečo sa u nás volá Ulf. Kým doteraz sa táto tlaková níž nachádzala nad východným Atlantikom, dnes sa presúva nad Škandináviu, čím začne výrazne ovplyvňovať aj počasie u nás.

Prechádzky si odložte na nedeľu

K nám by mala víchrica doraziť dnes podvečer, no v Nemecku, Dánsku, Poľsku a susednej Českej republike sa očakáva silný nárazový vietor už počas dňa. Na Slovensku sa postupne rozfúka popoludní, no spočiatku bude vietor pomerne slabý. Maximálne nárazy by sa mali pohybovať do 60 km/h. Výrazne zosilnie v noci. V sobotu ráno preto už bude na viacerých miestach fúkať silný západný až severozápadný vietor s nárazmi do 70 km/h. Na horách to môže byť až okolo 100 km/h.

Sobotné popoludnie bude veterné najmä na západnom a južnom Slovensku, kde môže vietor dosahovať nárazy o sile až cez 80 km/h. Na horách bude vietor ešte silnejší a v nárazoch možno očakávať rýchlosť okolo 130 km/h.

V noci zo soboty na nedeľu, kedy cez naše územie postúpi studený front, by mal vietor slabnúť a situácia sa upokojí.

Čakajú nás jarné teploty

Pred studeným frontom zosilnie príliv veľmi teplého vzduchu. Ten prinesie na naše územie mimoriadne nezvyčajné teploty. Podľa meteorológov budú v polovici februára dokonca už aj na tričká. V sobotu niekde vystúpi ručička teplomera aj na 16 stupňov Celzia, vysoko nad nulou bude aj na severe Slovenska.