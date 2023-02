Európska komisia vedie viacero právnych konaní voči Slovensku: Musíme prijať potrebné opatrenia

V oblasti životného prostredia dostalo Slovensko formálnu výzvu, aby dokončilo revíziu plánov manažmentu povodí. Vyžadujú to smernica o vode z roku 2000 a smernica o povodniach z roku 2007 a každých šesť rokov sa majú aktualizovať. Slovensko to nedodržalo a teraz má dva mesiace na nápravu.

Komisia môže rozhodnúť o ďalšom právnom postupe

V oblasti vnútorného trhu, priemyslu a podnikania Slovensko patrí medzi 24 členských krajín, ktorým Komisia zaslala opakovanú výzvu pre porušenie práva o teste proporcionality z roku 2018. Ak to neurobí do dvoch mesiacov, Komisia môže rozhodnúť o ďalšom právnom postupe. V oblasti migrácie, vnútorných vecí a bezpečnostnej únie Slovensko a ďalších 11 krajín dostali formálne výzvy za nesprávne zavedenie požiadaviek smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí z roku 2011 do vnútroštátneho práva. Slovensko už v júli 2019 dostalo formálnu výzvu, aby konalo v súlade s legislatívou EÚ. Teraz má dva mesiace na to, aby odpovedalo na výzvu eurokomisie.

VIDEO Európska komisia poslala prvé zálohové platby vo výške takmer 200 miliónov eur

V oblasti Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko pre nezavedenie úplnej 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do národného práva. Slovensko to malo urobiť do 10. januára 2020.

Ak Slovensko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, môže byť tento prípad postúpený Súdnemu dvoru

Európska komisia sa domnieva, že do vnútroštátnej legislatívy neboli zavedené viaceré ustanovenia smernice. Ide napríklad o povinnosti právnických osôb poskytovať potrebné informácie národnému centrálnemu registru a na povinnosť Slovenska zabezpečiť, aby orgány vykonávajúce dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami navzájom spolupracovali. Ide o nástroj boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, prípadne legislatívne medzery v jednom členskom štáte ovplyvňujú EÚ ako celok. Ak Slovensko do dvoch mesiacov neprijme potrebné opatrenia, EK môže tento prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.