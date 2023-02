Polícia objasnila prípad ukradnutého obecného traktora v Kátove

Krádež nahlásila starostka začiatkom februára. "Traktor, ktorý obec zakúpila v roku 2021, bol zaparkovaný v garáži materskej školy. Traktor v hodnote viac ako 12.000 eur využívala obec na všetky sezónne práce v obci. Policajti ihneď začali po ukradnutom traktore pátrať a po operatívnej línii preverili aj informácie k osobe páchateľa," uviedla Antalová.

Obvinený skončil vo väzbe

Tri dni po krádeži zadržali policajti muža podozrivého z krádeže. "Krátko na to zaistili v inom okrese aj ukradnutý traktor. Ten, po vykonaní všetkých procesných úkonov, vrátia v krátkej dobe opäť do užívania obce. Polícia obvinila muža z prečinu krádeže a z dôvodu, že muž už bol v minulosti trestaný, poverený policajt predložil zároveň návrh, aby bol muž stíhaný väzobne. Na základe rozhodnutia súdu ho policajti cez víkend eskortovali do výkonu väzby," doplnila krajská policajná hovorkyňa.