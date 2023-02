Slováci v strachu! 40-tisíc mužov vyplnilo tlačivo, že odmietajú bojovať: Minister im posiela jasný odkaz

archívne video

Muži už vopred deklarujú, že bojovať nechcú

Naša legislatíva napriek tomu zákonne dovoľuje, aby jednotlivé osoby vopred vo vyhlásení deklarovali, že bojovať nebudú. Okrem toho, že pri vojnovom stave by sa zrejme legislatívne podmienky zmenili, tieto vyhlásenia nemajú zmysel, keďže žiadna mobilizácia ani nič podobné sa podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nechystá. Ten v rádiu Expres prehovoril o tom, že takýchto vyhlásení bolo napriek tejto skutočnosti podpísaných viac ako 40-tisíc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyhlásenie nič nerieši, zákon vo vojnovom stave myslí na každého schopného muža, tak či tak by skončili na fronte

Toto vyhlásenie nesie názov "Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby" a podľa ministra môže za to, že ho podpísalo toľko ľudí hlavne opozícia. "Cez 40-tisíc ľudí podalo takéto tlačivo, ktoré je mimochodom absolútne zbytočné," zopakoval v pondelok Naď v rozhlase.

Galéria fotiek (3) Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Keby prišlo k mobilizácii, čo sa teoreticky v budúcnosti môže stať, aj tak by boli mobilizovaní, ale nedostali by do ruky zbraň, ale išli by do nemocníc alebo kopať zákopy. Nevyhli by sa službe vlasti," doplnil ešte Naď. Toto vyhlásenie mohli podpísať a podať všetci muži od 18 do 55 rokov do konca januára. Tí, ktorí to nestihli, môžu to opäť podľa o rok.

Tak či onak sa podpísaním opakovane pripomína, že v prípade vojnového stavu by prišiel k slovu náš Ústavný zákon. V časti o bezpečnosti štátu v čase vojny sa píše, že prezident ako hlava štátu môže povolať na výkon alternatívnej služby aj tých, ktorí takúto službu odmietajú vykonať. Spomínané podpísané a podané tlačivo je teda takmer bezpredmetné.

Situáciu zneužívajú hoaxéri

O hoaxoch možnej mobilizácie teraz píšu viaceré dezinformačné kanály, na niektoré z nich upozornila aj polícia.