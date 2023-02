Sľub Hegera Zelenskému je protiústavný! Vláda na to nemá kompetencie, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Sľub dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému o stíhačkách Mig-29 je protiústavný. Vláde SR bola vyslovená nedôvera a nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných vnútropolitických a zahraničnopolitických otázkach. Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Podotkol, že dodávky zbraní na Ukrajinu sú zásadná otázka a vláda ani so súhlasom prezidentky SR Zuzany Čaputovej v zmysel Ústavy SR na to kompetencie nemá.