EXKLUZÍVNE Remišovej sa to celé rúca! Opúšťajú ju najbližší ľudia: Štátny tajomník a už aj pravá ruka

BRATISLAVA - Zdá sa, že nielen ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktoré riadi vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), sa zmieta v hlbokej kríze. Po našom ďalšom pátraní sme prišli na to, že táto kríza má oveľa hlbšie korene a odchod štátneho tajomníka Jána Hargaša nie je ojedinelý prípad. Situácia je totiž mimoriadne dramatická aj na samotnej pôde koaličnej strany. Remišová v tichosti prišla aj o niekdajšiu pravú ruku a šéfku kancelárie Za ľudí Margarétu Cehlárikovú. Tá odišla ešte niekoľko týždňov predtým, ako skončil samotný Hargaš na MIRRI.

Po tom, ako po poslednom rokovaní vlády Remišová ohlásila odchod štátneho tajomníka Jána Hargaša a ako sa v rozhovore zdôveril o detailoch tohto šokujúceho odchodu, sme sa rozhodli pátrať ďalej.

Hargaš nie je jediný, kto sa od Remišovej vzďaľuje

Podľa našich informácií musí okrem krízy na ministerstve Remišová riešiť aj krízu v samotnej strane Za ľudí. Košom jej totiž dala aj samotná šéfka kancelárie Za ľudí Margaréta Cehláriková, ktorá bola roky jej blízkou osobou a podieľala sa dokonca aj na tlačovej komunikácii strany a mediálnych výstupoch samotnej Remišovej.

Margaréta Cehláriková bola niekoľko rokov členkou výkonného tímu Za ľudí.

Zdroj: FB

Odchod potvrdila, no o detailoch hovoriť nechce

To, či Cehláriková skutočne v strane Za ľudí po troch rokoch skončila sme si overili aj u nej samotnej, no nebola veľmi zhovorčivá. "Áno, je to pravda, od nového roka už nepôsobím v strane ako šéfka kancelárie Za ľudí," povedala stručne Cehláriková s tým, že k ďalším detailom sa vyjadrovať nemieni. Podľa nej je totiž samotný fakt, že skončila z vlastnej iniciatívy, dostatočnou výpovednou hodnotou.

Cehláriková pritom nie je v politickom živote žiadny nováčik. Pred prácou v strane Za ľudí pôsobila aj v strane SaS, a to aj počas vlády Ivety Radičovej.

Porady strany bývali búrlivé

Aj keď nám samotná Cehláriková nechcela prezradiť dôvody jej odchodu, naše ďalšie zdroje hovoria o tom, že v strane je mimoriadne napätá atmosféra. Viacerí Remišovej kolegovia sa podľa našich informácií stávali Remišovej terčom na poradách, či stretnutiach, alebo v spoločných komunikáciách.

Centrála strany Za ľudí sa nachádza v bratislavskom Ružinove, práve tu pôsobila roky aj Cehláriková.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Dôjsť malo dokonca aj na expresívne výrazy a otvorené a morálne zhadzovanie. Dá sa predpokladať, že aj toto boli dôvody, prečo mala Cehláriková nakoniec s prácou pre Remišovú skončiť. Neprimerané správanie zo strany šéfky Za ľudí voči kolegom mali byť dokonca viacnásobné.

Kancelária fungovala úplne hore nohami

Fungovanie strany malo byť tiež pomerne chaotické a nesúrodé. Samotná Cehláriková totiž mala nad rámec vykonávať činnosti na chod kancelárie, ktoré jej podľa všetkého ani nevyplývali z funkcie šéfky tejto kancelárie.

S Remišovou mala udržiavať intenzívny pracovný kontakt a nátlakový systém práce mala podľa našich zdrojov vicepremiérka praktizovať dokonca aj v čase, keď Cehláriková prechádzala ťažkým obdobím, ktoré súviselo s úmrtím v jej rodine. Verejnosť pritom dobre vie, že počas minulého roka si koalícia prechádzala ťažkou krízou a tlačové konferencie či mediálne výstupy (o ktoré sa starala predovšetkým Cehláriková) boli prakticky na dennom poriadku.

SItuácia sa vyvrbila až tak, že centrálu neopustila len Cehláriková, ale aj jej ďalší kolega, a teda táto ostala po novom roku "prázdna" a nateraz nevieme, či si už strana za týchto ľudí zohnala náhrady.

Ich vzťah sa zrejme poriadne naštrbil

Vo vzťahu medzi Remišovou a Cehlárikovou to teda muselo za niekoľko mesiacov poriadne zamávať. Samotná Cehláriková ju totiž dokonca v neľahkých časoch a vládnych krízach viackrát podržala a podporila, o čom svedčí aj jej dávna aktivita na sociálnej sieti ešte z roku 2021.