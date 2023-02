Slovenskí europoslanci reagujú na Zelenského: Podľa Nicholsonovej je Putin terorista

Ivan Štefanec (KDH) uviedol, že prezident Zelenskyj bol v Európskom parlamente "doma". "Je to náš domov, kde si chránime slobodu, demokraciu a právo. Zelenskyj dnes pre túto ochranu robí najviac a zaslúži si našu neutíchajúcu podporu," uviedol. Dodal, že jeho prejav v europarlamente bol silným dôkazom, ako chápe úlohu každého občana v demokracii.

"Na Ukrajine sa dnes ochraňuje život, právo a demokracia pred znevažovaním života, bezprávím a totalitou. Som presvedčený, že život, právo a demokracia vyhrajú a Ukrajina sa stane súčasťou mierového európskeho projektu," odkázal Štefanec a vyjadril nádej, že konkretizácia tejto cesty v ekonomickej, energetickej a sociálnej oblasti pomôže nielen občanom Ukrajiny, ale všetkým občanom EÚ.

Martin Hojsík (PS) priznal, že sedieť v pléne EP a počúvať Zelenského prejav bol preňho silný zážitok. "Hovoril hlavne o jednom. Ukrajina chce mier a európsky život. Chcú mať slobodu a mier. Taký, ako máme aj my na Slovensku. Jediné, čo im v tom bráni, je ruská agresia. A preto naďalej musíme Ukrajine pomáhať, a to aj vojensky, aby ubránila svoje medzinárodne uznané hranice," vysvetlil. Odkázal na Zelenského slová, že "Ukrajina chce byť súčasťou EÚ, víťaznej Európskej únie".

"To chceme aj my. A verím, že Ukrajinu v EÚ čoskoro privítame," povedal. Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) pripomenula, že vojna na Ukrajine trvá už takmer rok, pričom každý deň tam umierajú ľudia, ženy, starci, deti, civilisti. "Je našou povinnosťou nepovoliť a naďalej všemožne podporovať Ukrajinu. A to vrátane dodávok zbraní. Zelenskyj nás prišiel vyzvať, aby sme neprestávali veriť v odvahu Ukrajiny a podporili ju v boji proti agresorovi. Putin je terorista a poraziť jeho a jeho systém by malo byt cieľom celého demokratického sveta," opísala situáciu.

Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) uviedla, že považuje za dôležité podporiť ukrajinských občanov. "Musíme sa však ako EÚ viac snažiť a podporovať čo najskoršie mierové riešenie. Obe strany si musia sadnúť za rokovací stôl," povedala. Upozornila zároveň, že okamžitý vstup Ukrajiny do EÚ nie je riešením a mala by splniť všetky potrebné kritériá.