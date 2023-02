Kyselica predloží zmeny v polícii nanovo: Znížila by sa len veková hranica

Kyselica v súvislosti s pôvodne zamýšľanou zmenou príplatkov a odmeňovania pripomenul, že komplexne mala oblasť riešiť novela pripravovaná rezortom vnútra. Tá zatiaľ nebola na vláde a mala by vysoký negatívny vplyv na štátny rozpočet. Čo sa týka poslaneckej novely, pokiaľ sa však nevyrieši nerovnomernosť v odmeňovaní a malo by to mať efekt napríklad na výsluhové dôchodky policajtov, Kyselica do zmien ísť nechce. Dohodnutá je podľa jeho slov aktuálne zmena vekovej hranice na 18 rokov. Poukázal na poddimenzovanie polície aj Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zmena by mohla podľa neho prispieť k riešeniu. "Uvidíme, ako sa to ujme. Viacerí hovoria, je to aj z praxe odskúšané, že pokiaľ sa mladý dá do hliadky so starším, tak to funguje, získa návyky a pôjde to," skonštatoval Kyselica.

Saloň skonštatoval, že pôvodný zámer novely mal vyplývať z vládneho programu, ktorý hovorí o zabezpečení uplatňovania motivačných nástrojov v systéme odmeňovania v polícii a zvyšovať atraktivitu a prestíž povolania. Predložený návrh však podľa Saloňa neplní tento účel. Kritizoval ambíciu zvýšiť príplatok za riadenie na hornú hranicu 200 percent. Pýta sa, ako by to zvýšilo atraktivitu povolania, keď do riadiacej pozície môže ísť policajt až po rokoch služby. Namietal tiež, že o maximálnom zvýšení by mal rozhodovať minister vnútra.

Krúpa označil Mikulca za neschopného

Juraj Krúpa (SaS) poznamenal, že Kyselicovi návrh zrejme podstrčili z Ministerstva vnútra (MV) SR. "Keby to bol jeho vlastný návrh, nepovie, že s tým nesúhlasí," skonštatoval. Považuje to za dôkaz, že šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) je neschopný. Pripomenul, že minister začal s prípravou reformy polície a hovoril o veľkých plánoch. "Ubehli tri roky a nie je nič," podotkol. Obdobne ako Saloň kritizoval aj navrhované zvýšenie príspevkov za riadenie.

Kyselica reagoval, že jeho novela mala iba zvýšiť hornú hranicu príspevkov za riadenie v tabuľkách, ale až minister by v závere rozhodoval. Problém v praxi vidí v tom, že policajti si dokážu viac zarobiť vo výkone služby než v niektorých nižších riadiacich pozíciách. Aj preto teda o tieto pozície nemusí byť záujem.

Poslanci vrátili zmeny týkajúce sa príplatkov v PZ na dopracovanie

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odsúhlasili návrh, aby sa novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (PZ) vrátila predkladateľovi na dopracovanie. Lukáš Kyselica (OĽANO) už avizoval, že úpravu predloží nanovo na ďalšiu riadnu schôdzu, obsahovať má už len zníženie veku na vstup do polície na 18 rokov. Vypadnúť majú zmeny pri odmeňovaní.

Novela pôvodne rátala s tým, že príplatok za nerovnomernosť času služby sa nahradí premenlivým príplatkom. Ten mal byť spravodlivejší ako paušálny príplatok za nerovnomernosť. "Policajti slúžiaci v nepretržitých zmenách a policajti, ktorí majú základný čas služby rozvrhnutý nerovnomerne, nie vždy odslúžia v noci a v dňoch služobného pokoja rovnaký počet hodín, hoci všetci majú za rovnaké obdobie priznávaný príplatok za nerovnomernosť času služby v rovnakej výške," píše sa v dôvodovej správe.

Upraviť sa malo aj rozpätie príplatku za riadenie. Hornú hranicu príplatku, ktorá sa týka policajného prezidenta, navrhli poslanci upraviť z 90 na 200 percent. Napríklad pri viceprezidentovi či generálnom riaditeľovi sekcie by sa mohla zvýšiť zo 77 na 171 percent.

Novela mala tiež zrušiť štátnu službu kadeta. Predkladatelia si od novely v súvislosti so znížením vekovej hranice sľubovali tiež zvýšenie záujmu o službu v polícii bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania, čo má ovplyvniť aj kvalitnejšie a udržateľné personálne obsadenie.