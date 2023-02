Ministerstvo spravodlivosti predstavilo návrh novely Trestného zákona: Kolíková má výhrady

BRATISLAVA - Navrhovaná novela Trestného zákona by mala priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných európskych nástrojov trestného práva. Dôraz kladie okrem iného na restoratívnu justíciu, ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog či na harmonizáciu trestných sadzieb. V utorok o tom informoval dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas spolu s tímom expertov. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Novelu musí najskôr odobriť vláda a potom aj Národná rada SR.

"Vďaka dobrej spolupráci sa nám podarilo dosiahnuť kompromis naprieč celou odbornou komunitou. Dnes tak stojíme pred historickou šancou modernizovať slovenskú trestnú politiku a posunúť ju viac smerom k jej európskym základom," povedal Karas. Legislatívny návrh má viac ako 440 novelizačných bodov a upravuje sa ním aj niekoľko ďalších zákonov.

Jednou z ústredných tém novely je restoratívna justícia a alternatívne trestanie. "Podstata trestania je v tom, aby si páchateľ uvedomil, že prekročil hranicu, ktorú spoločnosť toleruje. Aby za ňu niesol zodpovednosť a pokiaľ je to možné, aby zaistil nápravu," podotkol minister. V oblasti aplikácie trestov nespojených s odňatím slobody má prísť k rozšíreniu možnosti ich využitia. V menej závažných prípadoch a za predpokladu, že páchateľ pred spáchaním trestného činu nebol odsúdený, sa navrhuje zaviesť obligatórna forma ich použitia.

Vlani podľa ministerstva odhalili policajti vyše 10.000 vodičov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Takmer polovica z nich mala viac ako jedno promile. Aj preto sa navrhujú dva varianty, keď bude možné zaviesť nový inštitút krátkodobého trestu odňatia slobody. "Pri prvom bude možné páchateľovi uložiť krátkodobý trest odňatia slobody v trvaní od dvoch do štyroch týždňov. Pri druhej možnosti súd uloží trojmesačný trest odňatia slobody, ktorého povinnou súčasťou bude špeciálny resocializačný program," spresnili z ministerstva.

V rámci drogovej trestnej činnosti sa legislatíva zameriava na odlíšenie dílerov od užívateľov drog. Pri nepatrnom množstve drogy pre vlastnú potrebu bude možné vec riešiť v priestupkovom konaní. Cieľom je tiež, aby prvý raz trestaní páchatelia boli v inej pozícii ako recidivisti. "Naďalej trváme na prísnom postihu obchodníkov s drogami," zdôraznil Jozef Čentéš z poradného kolégia ministra spravodlivosti.

Návrh zákona podľa ministerstva reaguje aj na dlhodobú požiadavku odbornej obce upraviť trestné sadzby, ktoré sa v niektorých prípadoch vymykajú európskym štandardom. "Návrh zákona preto prináša čiastočné korekcie v rozpätiach trestných sadzieb napríklad drogových trestných činov a ekonomických trestných činov, ktoré umožnia súdom spravodlivejšie posúdiť konkrétne prípady," upozorňuje ministerstvo. Nemá sa to týkať vysokých trestných sadzieb za korupciu a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Tie majú zostať zachované.

Upravujú sa tiež hranice škôd. V prípade malej škody z 266 na 500 eur. Pre najzávažnejšie prípady sa zavádza tzv. škoda mimoriadne veľkého rozsahu nad jeden milión eur. V týchto prípadoch podľa ministerstva dochádza k zvýšeniu dolných hraníc trestnej sadzby až o polovicu.

Návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte vlani v septembri opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). K legislatíve vtedy vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.

Alkohol za volantom by mohol byť trestaný aj krátkodobým väzením

Kolíková má výhrady k nízkym trestným sadzbám

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) má k predstavenej novele Trestného zákona výhrady týkajúce sa nízkych trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch. Mrzí ju aj to, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť hovoriaca o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR reagovalo, že Kolíková šíri nepravdivú informáciu, keďže novela Trestného zákona jednoznačne upravuje definíciu súhlasu.

"Tak ako posunul (minister spravodlivosti Viliam Karas, poznámka red.) ešte nižšie trestné sadzby pri majetkových trestných činoch, už zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko nie je zrelé. Myslím si, že demokracia a právny štát na Slovensku je zatiaľ ešte krehká a tu by som bola určite prísnejšia pri trestných sadzbách," komentovala Kolíková.

V oblasti doplnenia definície znásilnenia o súhlas by sa podľa poslankyne Slovensko malo dostať k európskemu štandardu. Zároveň ocenila, že minister spravodlivosti si osvojil základ novely Trestného zákona, ktorú ako ministerka dávala do legislatívneho procesu.

Predloženie takejto veľkej novely Trestného zákona do parlamentu považuje v aktuálnom čase Kolíková za veľké riziko. "Minister spravodlivosti by mal jasne povedať, kde je jeho červená čiara, mal by sa starať o takúto novelu a byť pripravený stiahnuť ju, ak sa dostane jednoznačne niekde, kam už nepatrí. Momentálne v parlamente vládne väčšina náhod a rozhoduje Boris Kollár a neviem, čo bude na konci dohody s prípadnou opozíciou," uviedla.