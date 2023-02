Neuveriteľné, čo zasa koluje internetom: Hoaxeri konšpirujú aj o zemetrasení v Turecku a Sýrii!

Video: Masívne zemetrasenie v Turecku

Polícia, ktorá na nebezpečný hoax upozornila, hovorí v tejto súvislosti o žiadnej úcte k obetiam. Zemetrasenie v Turecku a Sýrii si podľa posledných zverejnených údajov vyžiadalo 4825 životov. Tisícky sú stále nezvestné. WHO odhaduje, že finálne číslo sa môže vyšplhať aj na viac ako 20-tisíc. „Podľa seizmológa Renata Solidia zemetrasenie s magnitúdou 7 možno prirovnať k energii po výbuchu 32 atómových bômb v Hirošime. A toto dosiahlo na určitých miestach až 7,8,“ upozornila polícia.

ODPÁLILO NÁM 🤯 : OBROVSKÚ TRAGÉDIU V TURECKU A SÝRII PODĽA NAŠICH KONŠPIRÁTOROV VYVOLALI USA Na fotke ochraňuje... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Tuesday, February 7, 2023

„Poprední svetoví experti vysvetľovali, čo zapríčinilo zemetrasenie v Turecku a Sýrii. Podľa ich slov došlo k situácii, keď sa dve tektonické dosky posunuli okolo seba vo vodorovnej polohe, namiesto toho, aby sa pohybovali hore a dole. Obrusovali sa ako šmirgľový papier a spôsobili obrovské zemetrasenie. Nedošlo teda k intervencii cudzej krajiny,“ vysvetlili.

Upozornili, že o tom, že išlo skutočne o zemetrasenie vyvolané pohybom tektonických dosiek, nemá pochýb žiaden odborník na seizmológiu. „Ale naši odborníci na politiku, vojnu, šport, pandémiu by sa medzi svojimi veľmi hanbili, keby neposkytli fundované vysvetlenie aj na tento jav. Vôbec nás neprekvapuje, že to opäť zvalili na USA. Veď z toho sa už pomaly stáva slovenský národný šport,“ uviedli. Hoaxerom odkázali, že už len z úcty k obetiam a pozostalým by mali byť radšej ticho. Ľudí zasa vyzvali, aby v prípade, že narazia na akýkoľvek hoax, dezinformáciu alebo konšpiráciu v súvislosti s týmto zemetrasením, poslali im ju aj spolu s www linkom.

„Vzhľadom na to, že autorka príspevku svoj post medzičasom vymazala, sme sa rozhodli zakryť jej meno a fotografiu. Napriek tomu sme považovali za dôležité upozorniť na podobné hoaxy,“ dodali.