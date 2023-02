Podľa Ministerstva zdravotníctva je na Slovensku vysoký výskyt rizikových faktorov ako fajčenie či alkohol

BRATISLAVA - Na Slovensku je vysoký výskyt rizikových faktorov, akými sú fajčenie, alkohol, nevhodné stravovanie či nízka miera fyzickej aktivity. Pretrváva tiež nízka účasť na preventívnych prehliadkach a na skríningu. Uviedlo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Reagovalo tak na výsledky správy OECD, podľa ktorej výskyt rakoviny a úmrtnosť na rakovinu na Slovensku presahuje priemer EÚ.

Rezort deklaroval, že si je vedomý, že Slovensko má v tejto oblasti nepriaznivé výsledky. Informoval, že situáciu intenzívne rieši od roku 2017. V tejto súvislosti poukázal okrem iného na zavedenie skríningových programov či preplácanie očkovania proti ľudskému papilomavírusu deťom vo veku 12 až 12 rokov a 364 dní.

Archívne VIDEO

Pripomenul, že od tohto roka sa z verejného zdravotného poistenia prepláca deväť nových onkologických liekov. Rozhoduje sa podľa neho tiež o preplácaní ďalších 24 liekov. "V rámci Národného onkologického inštitútu bola vypracovaná výzva pre pacientske organizácie na poskytnutie finančných prostriedkov na ich projekty vo výške 100.000 eur, ktorá bola aj úspešne zrealizovaná," doplnil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Diagnostiku onkologických ochorení a starostlivosť o pacientov podľa ministerstva pozitívne podporia aj zdroje z plánu obnovy. Chce ich okrem iného investovať do reformy siete nemocníc či paliatívnej starostlivosti. Plánuje tiež zlepšiť dátové toky v oblasti skríningu v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a pripraviť pilot skríningu rakoviny pľúc.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Rezort chce tiež vytvoriť školiace aktivity pre zdravotníkov v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny. Plánuje tiež zosúladiť rozsah prevencie v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie. "V roku 2023 by mohla byť na Slovensku dostupná prvá CAR-T terapia (druh génovej terapie), za ktorou doteraz museli pacienti cestovať do zahraničia," dodal.