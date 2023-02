Internetom koluje zoznam ministrov Čaputovej úradníckej vlády! Palác hovorí o výmysle

BRATISLAVA – Šéf Súdnej rady SR Ján Mazák, Čaputovej partner Juraj Rizman či Ivan Mikloš v úlohe premiéra. To sú len niektoré mená zo zoznamu, ktorý v posledných hodinách koluje na internete. Pod hlavičkou Kancelárie prezidenta SR je na ňom vypísané kompletné zloženie údajnej úradníckej vlády Zuzany Čaputovej. Palác označil zoznam za nezmysel.

Archívne video: Prezidentka považuje úradnícku vládu za poslednú možnosť

Podľa zoznamu mala prezidentka do úlohy predsedu vlády chcieť dosadiť Ivana Mikloša. Na ministerských postoch sa objavili aj ďalšie známe mená. Ministrom financií mal byť napríklad Odór, pričom môže ísť o viceguvernéra NBS Ľudovíta Odóra, ministrom vnútra zasa Spišia, pravdepodobne je myslený bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak a ministrom spravodlivosti Mazák, pravdepodobne predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Ministra chcela Čaputová vraj urobiť aj zo svojho partnera Juraja Rizmana, šéfovať mal údajne rezortu životného prostredia.

Prezidentský palác však označil zoznam za vymyslený. „Na sociálnych sieťach sa objavil obrázok s menami pod prezidentskou štandardou, ktorý je vydávaný za uniknutý zoznam mien úradníckej vlády. Tento zoznam je vymyslený, nepochádza z prezidentskej kancelárie a ani neodráža realitu pokiaľ ide o potenciálnych kandidátov na jednotlivé posty v úradníckej vláde,“ uviedol Prezidentský palác na svojom facebookovom účte.

Poslanci v utorok schválili ústavnou väčšinou termín predčasných volieb, ktoré sa majú konať 30. septembra 2023. Urobili tak v posledný možný deň. Pokiaľ by sa totiž do konca januára nedohodli, od 1. februára, teda odo dnes, by súčasnú, poverenú vládu, vystriedala úradnícka vláda pod taktovkou prezidentky.