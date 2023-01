Nezvyčajné poistné udalosti Slovákov: Chceli preplatiť aj vypadnutú zubnú plombu, hrozby predstavovali však aj medvede

Okrem marcového požiaru v parkovacom dome v Bratislave na ulici Drieňová, ktorý bol vo veľkom rozsahu a poistné udalosti, sa v uplynulom období objavili aj ďalšie veľké poistné udalosti. „Keď sa pozrieme na rozsah škôd a významnosť poistných udalostí, evidujeme najmä poistné udalosti spôsobené požiarom,“ uvádza Jana Kuchtová, riaditeľka Úseku underwitingu a likvidácie poisťovne Wüstenrot. Poisťovňa zaznamenala viacero požiarov rodinných domov, vedľajších stavieb postavených na pozemku, či bytov. „Klienti si často neuvedomujú, že aj obyčajná nabíjačka ponechaná v elektrickej zásuvke môže spôsobiť požiar a škody na majetku.“

Nezvyčajné poistné udalosti

Poisťovňa zaznamenala bizarný prípad, kedy sa s medveďom zrazil cyklista. „Mali sme prípad, kedy sa klient na bicykli zrazil s medveďom, ktorý mu pri bicyklovaní vbehol do cesty z obilia. Následne do klienta narazil druhý cyklista, ktorý sa nachádzal za ním. Medveď ušiel, klient upadol do bezvedomia a utrpel sériu zranení,“ uvádza Jana Kuchtová. Pri poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania poistenia hradí škody, ktoré zamestnanec spôsobil v práci – či už ide o majetok alebo zdravie. Poisťovňa zaznamenala prípad, keď si v rámci nácviku zásahu proti páchateľovi poistený príslušník Polície SR pomýlil cvičnú zbraň s ostrou a postrelil svojho kolegu.

V oblasti likvidácie právnej ochrany poisťovňa riešila najmä prípady pracovných a susedských sporov, alebo sa na ňu obracali klienti s neúspešnými reklamáciami. „Klientke vypadla na dovolenke zo zuba plomba, po návrate to reklamovala u svojej zubárky, tá však až po tom, ako jej zub opravila začala tvrdiť, že to nebola reklamácia, lebo jej opravovala iný zub," spomína Jana Kuchtová. „Kontaktovali sme riaditeľa kliniky s tým, že lekárka mala vybaviť reklamáciu a ak ju neuznáva, uviesť dôvod, najmä klientku informovať, že jej reklamáciu neuznáva a upozorniť ju, že jej ide opravovať iný zub, k čomu si mala vyžiadať jej súhlas s opravou iného zuba. Nakoniec klinika reklamáciu uznala a klientka za opravu zuba nemusela platiť,“ dodala na záver.