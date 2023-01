Posun v prípade 16-ročného Alexandra, ktorý útočil v škole sekerou: Trestné stíhanie zastavili!

NOVÁKY - Začiatkom novembra polícia v Novákoch zadržala len 16-ročného Alexandra, ktorý v škole zaútočil sekerou na dvoch spolužiakov. Jednu spolužiačku sekol do čela. Jeho vyčíňanie si, našťastie, nevyžiadalo žiadne obete. Mladík strávil niekoľko mesiacov vo väzbe. Trestné stíhanie teraz zastavili.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v novembri obvinil 16-ročného Alexandra z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Mladík prišiel ráno do školy a sekerou zaútočil na svojich spolužiakov. Zranil jedno dievča a chlapca. NAKA prípad prevzdala ešte na mieste. Po zaistení dôkazov vzišlo podozrenie, že išlo o plánovanú úkladnú vraždu na viacerých osobách.

Ako informovala televízia Joj, Alexandrovi teraz zastavili trestné stíhanie. "Môžem potvrdiť, že uznesením špeciálneho prokurátora bolo trestné stíhanie 17.1 voči môjmu klientovi zastavené, pretože trpí závažnou psychickou poruchou," uviedol pre televíziu advokát obvineného Ladislav Krčmárik. "V čase spáchania skutku boli jeho ovládacie schopnosti vymiznuté. Obvinený si neuvedomuje následky trestnoprávneho konania," doplnil Krčmárik. Mladík je momentálne pod dohľadom psychiatrov v špeciálnom zariadení.

archívne video

Alexandra vzal súd v novembri do preventívnej väzby z dôvodu rizika, že by v trestnej činnosti pokračoval, alebo by sa snažil dokonať čin, pre ktorý je trestne stíhaný. "Zároveň rozhodol, že nenahradí väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, keďže riziko z pokračovania trestnej činnosti v danom prípade je v tomto štádiu trestného stíhania pomerne vysoké. V rámci trestného stíhania budú v čo najkratšej, ale najrozumnejšej dobe, vypracované znalecké posudky z odboru psychiatra a psychológia, aby sme znalecky preskúmali motivačné predpolie a možné psychiatrické poruchy, ktoré mohli viesť k spáchaniu takéhoto činu," povedal vtedy špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.