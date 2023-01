Policajti zachránili muža z horiaceho domu: Svoje obydlie odmietal opustiť, držal sa zábradlia

Policajti boli počas nočnej služby vyslaní na preverenie oznámenia na Vinohradnícku ulicu do obce Gbelce v okrese Nové Zámky, kde horel dom. Nachádzať sa v ňom mala jedna staršia osoba. Po príchode na miesto spozorovali v husto zadymenom dome 61-ročného muža. Nachádzal sa na chodbe v blízkosti vchodových dverí, odkiaľ ho vytiahli von.

Vznietila sa celá kuchyňa

Muž bol značne dezorientovaný, pretože sa nadýchal splodín horenia. S policajtmi odmietal spolupracovať, držal sa rukami zábradlia a odmietal opustiť svoje obydlie. Podľa svedkov sa v dome mala nachádzať plynová fľaša, ktorá mohla vybuchnúť, preto museli policajti okamžite preniesť muža do bezpečia. Majiteľ domu sa policajtom priznal, že do kachieľ priložil toľko dreva, že sa nedali zatvoriť dvierka. Kus horiaceho dreva mu vypadol rovno na podlahu, následne sa vznietila celá kuchyňa. Policajti zostali na mieste požiaru až do príchodu hasičov.