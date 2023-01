Neuveriteľná bezcitnosť ľudí: Neprajnosť voči vdove po squashistovi Mirovi (†31)! Za tieto slová sa môžu hanbiť

Video: Miesto tragéde, kde po páde zo schodov zomrel slovenský reprezentant v ssquashi Miroslav Celler

Neprajnosť ľudí pocítila na vlastnej koži aj poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorá sa s ňou podelila na sociálnej sieti. „Od včera som odrovnaná z niektorých správ, ktoré mi prišli ako reakcia na zbierku pre zosnulého mladého muža. Ostala po ňom tehotná manželka a malé dieťa. Kolegovia zosnulého sa rozhodli založiť zbierku pre jeho pozostalých. Nevidím na tom nič zlé. Naopak. Kolegovia sa zachovali veľmi duchaprítomne, pretože vyrovnať sa so stratou najbližšej osoby a popri tom riešiť ako to finančne ďalej ustoja, musí byť pre tehotnú ženu taká nálož žiaľu a strachu, že sa to dá len ťažko predstaviť,“ uviedla.

Aj napriek tomu sa však nájdu ľudia, nad reakciami ktorých sa dá len krútiť hlavou. “A oni majú nejaké finančné problémy, či prečo sa im robí zbierka? Mojej známej sa stala podobná tragédia a nikto jej zbierku neorganizoval,“ znela jedna z reakcií. “Obyčajným ľuďom sa nepomáha, len medializovaným prípadom,” reagoval ďalší človek.

Marcinková im však odkazuje, že ak sa ich známym stalo niečo podobné a nikto im zbierku neorganizoval, možno to majú byť práve oni, kto iniciatívu vezme do svojich rúk a zmobilizuje okolie. Poprela tiež, že by sa pomáhalo len medializovaným prípadom. Podľa nej je to veľmi nespravodlivé tvrdenie voči všetkým darcom, ktorí roky prispievajú ľuďom v núdzi.

Vyvrátila aj tvrdenie, že v „normálnej krajine sa takéto zbierky nerobia, lebo takéto situácie rieši štát.“ „Štát má nástroje ako zmierniť niektoré sociálne dopady podobných situácií - príspevok na pohreb, vdovské atď. Štát však nedokáže plošne riešiť všetky ťažké situácie, do ktorých sa v dôsledku nešťastných udalostí ľudia dostanú. Nie je to objektívne možné, aj keď samozrejme je čo zlepšovať. Zbierky sa v krajinách na západ od nás, robia ešte v oveľa väčšej miere ako u nás. Na počet obyvateľov sú v zbierkach najštedrejší Íri, Američania, Kanaďania, Austrálčania, Švédi, Briti a ďalší,“ poukázala.

„Často to hovorím a poviem to aj dnes - snažme sa byť lepší. Prajme si, pomáhajme. Nezáviďme. Každá rodina má svoj kríž, nemyslite si, že ktokoľvek kto sa na vás usmieva s “dokonalým životom z instagramu” ho naozaj dokonalý má. Nie je to tak. Dôležitý je však prístup k životu. Či sa rozhodneme vidieť a budovať to dobré okolo seba, alebo budeme kŕmiť negativitu a zlosť. Kde stojíte vy?,“ pýta sa poslankyňa.

Slovensko sa o smrti bývalého majstra Slovenska v squashi Miroslava Cellera dozvedelo v sobotu ráno. Muž mal zostať ležať na zemi po páde zo schodov. Privolaným záchranárom sa ho už oživiť nepodarilo. Celler pracoval na ministerstve spravodlivosti, kde pôsobil ako koordinátor na projekte Plánu obnovy a odolnosti. Riadil procesy, ktoré viedli k napĺňaniu cieľov reformy súdnej mapy, konkrétne modernizácie budov súdov. Jeho kolegovia z ministerstva sa po tragédii rozhodli pomôcť jeho pozostalým.

Po Mirkovi, ako ho volali, totiž zostala vdova s malým synom, ktorá je okrem toho aktuálne v druhom stave. „Mirko mal mladú rodinu, manželku Evku a syna Riška, ktorý má rok a pól. Evka je aktuálne v štvrtom mesiaci a v brušku nosí Mirkovho druhého potomka. V mesiaci december sa presťahovali spoločne do nového bytu, na ktorý je hypotéka. Vieme, že ani rodine, ani nám to Mirka už nevráti, ale môžeme sa spoločne pokúsiť prekonať jeho rodine najťažšie obdobie v ich životoch,“ uviedla Slovenská squashová asociácia, ktorá tiež odkaz na transparentný účet zdieľala.