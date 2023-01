Podľa Viliama Karasa návrh novely Trestného poriadku je v súčasnej podobe neprijateľný

"Trestný poriadok je oveľa citlivejší ako Trestný zákon. V podobe, ako je navrhovaný dnes, je neprijateľný," uviedol Karas. Dodal, že sa v súčasnosti sústredí na novelu Trestného zákona, ktorú chce založiť na dôvere zo strany odbornej komunity."Ak by sme túto vec dnes uzavreli a dostal by som mandát pokračovať aj s Trestným poriadkom, rád by som to s touto skupinou urobil, lebo by bol vyvážený. Rešpektoval by aj problémy, ktoré má dnes polícia s prieťahmi, rešpektoval by aj právo na obhajobu," zdôraznil.

Trestný poriadok je podľa jeho slov zatiaľ v čakačke. "Ale ak by sa mandát predĺžil čo len na pol roka, verte mi, že by sme prišli k rovnakým produktom ako teraz s Trestným zákonom. Mám tú ambíciu, mám podporu z odbornej komunity a viem aj ako," dodal.