Viliam Karas je pripravený reformu Trestného zákona prediskutovať aj s prezidentkou

Dočasne poverená vláda má podľa ústavy niektoré kompetencie obmedzené, netýka sa to však samotnej možnosti predkladať návrhy zákonov. "Predloženie návrhu zákona si nevyžaduje prechádzajúci súhlas prezidentky. Vzhľadom na závažnosť témy to ale v prípade záujmu rád s pani prezidentkou a jej tímom prediskutujem," povedal Karas. Na decembrovej tlačovej konferencii avizoval, že v rámci navrhovanej novely Trestného zákona sa podarilo odstrániť väčšinu zásadných rozporov od pripomienkujúcich subjektov.

Na finálnom znení reformy pracuje viac ako sto odborníkov

Finálny obsah navrhovanej legislatívy by mohol byť známy v januári. Legislatíva kladie dôraz na tzv. restoratívnu justíciu. Jej súčasťou by mali byť lepšie podmienky pre ukladanie alternatívnych trestov, ale aj priblíženie trestných sadzieb európskym zvyklostiam. Na finálnom znení reformy trestného práva podľa ministra pracuje viac ako sto odborníkov vo viacerých pracovných skupinách. Podporu základnému smerovaniu vyjadrili hlavné justičné inštitúcie ako Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR a Slovenská advokátska komora. Podporné vyhlásenie pre reformu neskôr podpísali aj dekani právnických fakúlt a ďalší akademici.

Ministerstvo informovalo aj o podpore od expertov z mimovládnych organizácií Transparency International Slovensko a Nadácie Zastavme korupciu. "Naprieč celou odbornou obcou tu je jasná odborná zhoda na základnom smerovaní reformy. Podľa môjho názoru to svedčí o silnom dopyte konečne naše trestné právo modernizovať a pevnejšie ho zakotviť do európskej právnej tradície," uzavrel Karas. Pôvodný návrh novely Trestného zákona predložila za rezort spravodlivosti ešte v septembri 2022 opätovne do medzirezortného pripomienkového konania exministerka Mária Kolíková (SaS). K legislatíve vzniesli subjekty 597 pripomienok, z toho 197 zásadných a jednu hromadnú.