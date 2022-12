Počasie na prelome rokov riadne prekvapí: S týmto nerátali ani ostrieľaní meteorológovia!

Po dnešnom sychravom dni, sa oblačnosť začne zmenšovať a zároveň sa začne otepľovať. Do nášho územia sa totiž zintenzívni príliv teplého vzduchu od juhozápadu až západu, ktorý sa bude dostávať okolo rozsiahlej tlakovej výše. Otvorilo sa tiež silné atlantické prúdenie, ktoré prinesie nadpriemerne teplé počasie do celej Európy. Príliv teplého vzduchu bude zosilňovať, teploty by mali lámať rekordy v niekoľkých európskych krajinách. Teplo, ktoré už dlhšie avizujeme počas Silvestra, bude aj u nás.

Oblačný ale teplý Silvester aj Nový rok

Na našom území očakávame prevažne oblačné až zamračené počasie s nadpriemernými teplotami od 4 do 10 °C. Na juhozápade a v niektorých dolinách severného Slovenska, sa môžu vyskytnúť aj vyššie teploty. Nový rok nás privíta s menšou oblačnosťou, teploty sa budú pohybovať od 5 do 12 °C. Vysoké teploty sa môžu vyskytnúť aj v chladnejších oblastiach ako je Orava, kde môžu teploty dosiahnuť dokonca 15 °C. Poľskú stranu Tatier môžu teploty atakovať hranice 18 °C.