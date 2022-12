Odchod z funkcie Matovičovi zrejme zmení pracovný život: Žiadna ochranka ani extra plat!

BRATISLAVA - Vo svojej funkcii bol vyše roka, no ani v tej nevydržal do riadných parlamentných volieb. Reč je o lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi, ktorému prezidentka minulý týždeň zobrala poverenie viesť rezort vo vláde v demisii premiéra Eduarda Hegera. Matovič tak končí ako minister a s týmto koncom sa neoddeliteľne spájajú aj ďalšie vyplývajúce záležitosti, ktoré sa budú týkať pracovného života šéfa OĽaNO.

Ani šofér či ochranka

Matovičovi totiž po jeho konci na rezorte nastupuje zrejme opäť jeho parlamentný život "radového poslanca". Aj keď šéf OĽaNO ešte nikdy oficiálne nespomenul, či sa isto iste vráti do poslaneckých lavíc, dá sa s tým rátať.

"Po žiadnych funkciách netúžim. Keď prídem do parlamentu, tak ako obyčajný radový poslanec. A možno sa by patrilo aj sadnúť si do poslednej rady parlamentu," povedal na poslednej tlačovke Matovič, ktorý v parlamente po svojom prípadnom návrate pošle mimo plénum jeho náhradníka poslanca Sebastiána Kozareca.

Galéria fotiek (2) Sebastián Kozarec, ktorý v parlamente nahradil Matoviča.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ochranka pri ňom bola aj po odchode od kormidla

Matovič by návratom do parlamentu prišiel aj o nárok na ochranku či osobného šoféra, a tu to nekončí. Predseda OĽaNO mal ochranku aj po tom, ako skončil v pozícii premiéra, no teraz sa to zrejme zmení. Matovič dokonca ochranku po troch mesiacoch ministrovania zrušil, no neskôr mu ju opäť obnovili pre "vážne bezpečnostné riziká". "Bližšie informácie nie je možné zverejniť," odpovedal rezort financií SME na to, či mu ochranka ostane aj po príchode do parlamentu.

Zabudnúť môže aj na extra plat

Líder OĽaNO pritom začiatkom roka 2021 ešte ako premiér a pred infláciou bral skoro 6-tisíc eur mesačne, dá sa predpokladať, že táto čiastka sa mu po prechode do pozície vicepremiéra a ministra financií o niečo znížila, a to na 4905 eur, no teraz nastupuje bežný "tabuľkový" plat poslanca (samozrejme, ak sa rozhodne do poslaneckej lavice vrátiť).

Základný plat poslanca v tomto roku je 3270 eur, pričom k tomuto prislúchajú aj príplatky v závislosti od toho, odkiaľ poslanec pochádza. Ak je to mimo Bratislavského kraja, prichádza ešte príplatok vo forme 2544 eur.