Na koniec roka sa zrejme nemusíte teplo obliekať: Na Silvestra budú padať teplotné rekordy!

BRATISLAVA – Počas sviatkov na viacerých miestach pripomínali teploty skôr jar, než Vianoce. Vyzerá to tak, že teplé dni budú ďalšie dni pokračovať, čaká nás len mierne ochladenie. Počas Silvestra však môžeme mať opäť pocit jari.

Nad hranicou normálu

Momentálne silné západné prúdenie slabne, čo znamená mierny pokles teplôt. Teploty však stále budú nad hranicou teplotného normálu. Na západnom Slovensku sa bude teplota ďalšie dni pohybovať okolo +10 °C, píše Meteo Slovensko na sociálnej sieti.

🥵🎆 Na Silvestra môže byť opäť teplé počasie. Nie je vylúčené ohrozenie rekordov Po tom, ako sme zažili teplý a slnečný... Posted by Meteo Slovensko on Sunday, December 25, 2022

Silvester so slnečnými lúčmi a teplým vzduchom

Teplejší západný vzduch od Atlantiku zrejme ku koncu roka prenikne do Európy v dôsledku silného západného prúdenia, čo sa môže odraziť na vyšších teplotách. Po boku tejto níže bude stáť tlaková výš nad Španielskom, ktorá k nám bude zasahovať. Vyzerá to tak, že Silvester a koniec roka sa bude niesť v znamení slnečných lúčov, no keďže ide o čerstvú informáciu, množstvo vecí sa môže behom následujúcich dní ešte zmeniť.