Bývalý prezident Gašparovič: Vláda sa povalila sama, neviem si ani predstaviť, ako to bude vyzerať ďalej

V relácii na spravodajskej televízii TA3 zaznelo niekoľko tém, ktoré aktuálne hýbu slovenskou politikou. V úvode sa spomínal najmä pád vlády. Ivan Gašparovič si myslí, že vláda sa povalila sama. „Tu ide o dlhodobý problém, kedy sa táto vláda dopracovala k tomu, že občania jej vôbec nedôverujú," povedal bývalý prezident. „Radičovej vláda padla na základe nedohody s jednou politickou stranou, no tu už nie je zhoda s touto vládou aj pri občanoch.“ Dodal, že Radičová mala problém v tom, že si nerozumela s jednou politickou stranou, a v tom, že ju nevedela podržať vlastná politická strana. „Bol tam paradox, kde pani premiérka bola členkou politickej strany a jej predseda bol členom jej vlády. Z tejto pozície mala sťažené postavenie."

"Zaujímavé je na tom aj to, že táto vláda sa vlastne povalila sama. Politické strany si prestali dôverovať a začali sa dokonca obviňovať. Vláda, ktorá mala bojovať za spravodlivosť, za vyriešenie problémov trestných činov, sa dokonca dostáva do problémov sama.“ Myslí si, že súčasná vláda a parlament zhrnuli všetky problémy dohromady. „Politické strany mali problémy vo vnútri, navzájom sa odvolávali, prestupovali z jednej strany do druhej. Dnes v parlamente neviete, kto za čo hlasoval. Neviem si ani predstaviť, ako to bude vyzerať ďalej.“

Otázny Matovič

Ak by bol Gašparovič prezidentom v súčasnosti, vymenovanie Matoviča za ministra financií by zvažoval. Dodal, že sa obáva fyzických konfliktov v parlamente. „V tomto prípade by som asi veľmi vážne rozmýšľal, či ho vymenovať na základe žiadosti premiéra. Musel by som zvažovať, čo by urobil premiér, ako sa bude skladať ďalšia vláda a ako sa voči mne postaví parlament, ak by som ho nepotvrdil,“ povedal Gašparovič.

Moderátor prezidentovi pripomenul jeho nevymenovanie Čentéša v minulosti. „Áno, preto by som veľmi rozmýšľal, či ho vymenovať. Musel by som zvážiť, aké by to malo dopady. V takýchto vážnych rozhodnutiach je vždy potrebné mať aspoň 80-percentný prehľad, ako táto situácia skončí. Ak nemám vyhodnotené dopady, tak málokedy rozhodnem správne." Dodal, že si pamätá na prvé stretnutie s Matovičom. „Keď bol Igor Matovič zvolený do parlamentu prvýkrát, mali sme spolu rozhovor v prezidentskej záhrade, pán redaktor. Na jeho konci som vám povedal, že tento pán poslanec bude stáť túto republiku strašne veľa peňazí a problémov.“

Referendum vidí ako riešenie

Bývalý prezident vidí referendum ako riešenie v súčasnej situácii. Myslí si, že prezidentka by sa mala dohodnúť s aj opozíciou. „Ak by sa dohodla so všetkými poslancami, že by jej navrhnutí ministri vyhovovali všetkým, tak je to v poriadku. Na druhej strane sa môže stať aj to, že pani prezidentka vymenuje túto vládu a parlament ju neprijme. Následne túto vládu znova odvolá a postaví si svoju novú vládu. Takto by to mohlo byť až do budúcich volieb. Preto si myslím, že je potrebné aj referendum ako poistka, ak by poslanci v národnej rade neprijali ani uznesenie, ani ústavný zákon.“

Pri otázke, či si politici nenahrávajú politické body pri navážaní sa do prezidentky, tvrdí, že v tom nevidí kalkul. Spomína, že počas svojej funkcie bol kritizovaní novinármi a politológmi. Tvrdil tiež, že v parlamente nemáme fašistov a nerozumie, prečo sa tam ľudia týmto slovom časujú. Tiež nevidí kalkul v tom, ak s týmito ľuďmi niekto hlasuje.

Výročie vzniku republiky

Pri otázke, čo by zaželal Slovensku k 30. výročiu vzniku, spomenul, že budovanie republiky bolo veľké riziko. V tej dobe bola obrovská nezamestnanosť, rozpad strojárskeho priemyslu a kolaps poľnohospodárstva. „Dostali sme sa z toho. Viem a súhlasím s tým, že sa urobilo veľa chýb. Treba však zohľadniť aj to, že sme to preklenuli. Dnes sme sa dostali do pozície, kedy sme známi vo svete, naši politici zastávajú dôležité úlohy. Slovensko urobilo veľký pokrok. Žiaľbohu, toto 30. výročie nemôžeme osláviť tak, ako by sme si predstavovali. Občan nie je spokojný a nesúhlasí so všetkým.“

Dodal, že počas tohto výročia máme problémy s vládou a s parlamentom a ľudia stále chodia na námestie a protestujú proti týmto inštitúciám, a že tak som si to nepredstavoval. „Do budúcna by som si preto želal a prial, aby sa na politickej scéne vždy našla zhoda a hľadala cesta, ktorá nie je výhodná pre politické strany, ale pre ľudí. Verím, že príde čas, kedy bude môcť občan konštatovať, že máme dobrý parlament, máme dobrú vládu. Musí však rozmýšľať, koho bude voliť.“