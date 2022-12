PREDPOVEĎ na Vianoce: Teploty až do +13 °C a dážď! Meteorológovia hrozia povodňami

Okrem toho, že tohtoročné Vianoce budú na Slovensku teplé, budú ešte aj upršané. Ako upozornil portál imteo.sk, to môže spôsobiť nárast hladiny vodných tokov a následné povodne.

„Teplý vzduch nad Slovensko natiekol už v uplynulých dňoch. Nad našim územím sa však nachádzala inverzia, ktorá zabránila zmiešaniu studeného vzduchu s teplým. Teplý vzduch tak zatiaľ prúdil len vo výškach, a tak zatiaľ čo v Tatrách bolo takmer +10 °C, tak v nížinách mrzlo,“ vysvetlili. Vyskytovali sa tiež kvapalné zrážky, ktoré na podchladenom zemskom povrchu namŕzali. Tomu je však podľa nich už koniec. Teplý vzduch sa totiž premiešal so studeným, čo spôsobilo, že sa oteplilo aj v nižších vrstvách atmosféry. Deň pred Vianocami tak máme zamračené počasie s občasnými zrážkami a plusovými teplotami, pohybujúcimi sa vysoko nad bodom mrazu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Podobne to bude vonku vyzerať aj na Štedrý deň, kedy by dokonca malo byť najteplejšie. „Spočiatku bude na našom území pršať, no počas dňa zrážky postupne ustanú. Štedrý deň bude mimoriadne teplý. Teploty sa na našom území dostanú na +4 až +13 °C. +13 °C je už na Štedrý deň skutočne vysoká teplota. V porovnaní s dlhodobým normálom je to aj o viac ako 10 °C viac,“ uviedli.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Rovnako teplé budú aj ďalšie dni. Rozdiel by mal byť iba v tom, že na Prvý a Druhý sviatok vianočný by už mohla miestami zasvietiť aj slnko.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Vysoké teploty v kombinácii so zrážkami len urýchlia topenie snehu. Sneh, ktorý napadol najmä v nižších polohách sa tak roztopí, čo so sebou prinesie aj nárast hladiny vody v riekach. „Ak zoberieme do úvahy sneh, ktorý sa roztopí a očakávané zrážky, tak do povodí by mali stiecť desiatky milimetrov zrážok. To by malo výrazne zvýšiť hladiny vodných tokov. Povodia sú už aj teraz nasýtené,“ upozornili.

Problém by mohli mať najmä menšie rieky. Stúpať budú podľa nich určite rieky Uh, Latorica, Bodrog a Laborec, kde sú už teraz povodňové stupne dosahované.

Ochladenie by vraj malo prísť až v budúcom roku.