Vianoce slávia aj vo väzení: Väznené osoby sa môžu počas Štedrého dňa zapojiť do viacerých aktivít

BRATISLAVA – Väznené osoby sa môžu počas Štedrého dňa zapojiť do viacerých aktivít vrátane športových turnajov. Okrem iného v dáme, šachu, stolnom tenise, šípkach či kockách. Vianočnú atmosféru si spríjemnia pečením koláčov, zdobením stromčekov, výrobou darčekov, varením vianočných jedál a spievaním kolied. Informovala o tom hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

"Pripravené sú rôzne záujmové a športové aktivity, napríklad besedy, rozhovory, kvízy, prednášky, turnaje a súťaže. Do pripraveného vianočného programu sa zapoja aj pozvaní hostia, ktorí svojou prítomnosťou, hudbou a spevom potešia počas sviatkov všetkých za múrmi väzníc," priblížila s tým, že do programu sa môže zapojiť každá väznená osoba bez rozdielu veku, kultúry či tradícií. Ako je zvykom, počas sviatkov majú väzni mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h.

Môžu sa tiež zapojiť do besied a kvízov o vianočných zvykoch a koledách. "Počas Vianoc je umožnené počúvať vianočné vinše, koledy, rozhlasové vysielanie, sledovať televízne vysielanie, zúčastniť sa na premietaní vianočných filmov a rozprávok prostredníctvom videoprojekcie alebo využívať čas na telefonovanie s blízkymi osobami," doplnila hovorkyňa.

Počas sviatkov bude mať väzenský personál vyhradený čas na individuálne rozhovory s väznenými osobami, ktoré sa uskutočnia v celách alebo v priestoroch na to určených pri samostatne umiestnených väznených osobách. "V ústavoch je pripravený aj hudobný program v podobe vianočných koncertov. Koledovať prídu traja pastieri aj eRkári (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, pozn. red.). Do niektorých ústavov väzenskí kapláni a skauti prinesú betlehemské svetlo ešte pred slávením polnočnej svätej omše. Zároveň majú väznené osoby možnosť zúčastniť sa na vianočnej svätej omši spojenej s katechézou aj počas dňa," dodala.

Slávnostná večera nesmie chýbať

Slávnostná štedrovečerná večera sa v ústavoch bude podávať od 15.30 do 18.00 h. "Aj na tieto sviatky je strava prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám a najmä zdravotnému stavu väznených osôb. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie mäsitých jedál je počas Štedrého dňa na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby," podotkla hovorkyňa s tým, že ponuka jedál za múrmi väzníc je veľmi podobná.

Raňajky na Štedrý deň budú vo väzniciach pozostávať zo zeleniny, syra, nátierky, vianočnej pletenky či orechového závinu. Štedrovečerná večera bude pozostávať okrem iného z kapustnice, bude sa podávať aj vyprážaný losos či rybie filé so zemiakovým šalátom. Nebude chýbať ani ovocie.