Aké počasie so sebou prinesú vianočné sviatky? Sneh sme síce nečakali, ale toto...

BRATISLAVA - Počas vianočných sviatkoch očakávajú meteorológovia teplé počasie. Štedrý deň (24. 12.) má byť najteplejším dňom tohto týždňa s teplotami od štyroch do deviatich stupňov Celzia. Ranná oblačnosť sa v priebehu dňa zmenší. Meteorológ Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Zaujec to uviedol vo videu SHMÚ na sociálnej sieti.

archívne video

"Najteplejšie bude na juhu západného, prípadne stredného Slovenska, kde sa ortuť teplomera zastaví až na úrovni 12, prípadne 13 stupňov," načrtol Zaujec na margo Štedrého dňa. V nedeľu na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) očakávajú meteorológovia polojasno až oblačno, zrážky by sa mali vyskytnúť len ojedinele. Naďalej má byť teplo s teplotami od troch do ôsmich stupňov Celzia, na juhozápade až do desiatich stupňov Celzia.

Na Druhý sviatok vianočný tomu nebude inak...

Pondelkový Druhý sviatok vianočný (26. 12.) má priniesť oblačné až zamračené počasie, v nižších polohách hmlisto. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé zrážky. Teploty by mali podľa meteorológa dosiahnuť tri až deväť stupňov Celzia.