PREHĽAD otváracích hodín predajní: Nakúpiť viete aj na Štedrý deň, na Silvestra sa ale poponáhľajte

BRATISLAVA – V dohľadnej dobe nás čaká hneď niekoľko sviatočných dní, ktoré sa okrem iného vyznačujú aj tým, že obchody musia byť zo zákona až na výnimky počas nich zatvorené. Pozreli sme sa na to, v akom režime budú fungovať najväčšie siete predajní na Slovensku a do koľkej si v nich nakúpite aj na Štedrý deň.

archívne video

Jednota

Sieť obchodov Jednota avizovala, že jednotlivé spotrebné družstvá pristúpia počas vianočných sviatkov k individuálnej úprave otváracích hodín v súlade s platnou legislatívou. „Otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne,“ uviedla.

23.12.2022 Bežná otváracia doba 24.12.2022 Skrátená otváracia doba, ktorá sa líši podľa formátov predajní a regiónov 25.12.2022 Zatvorené 26.12.2022 Zatvorené 31.12.2022 Skrátená otváracia doba, ktorá sa líši podľa formátov predajní a regiónov 1.1.2023 Zatvorené 6.1.2023 Zatvorené

Galéria fotiek (6) Zdroj: COOP Jednota

Billa

Otváracie hodiny predajní Billa sú podľa vyjadrenia siete prispôsobené nákupnému správaniu ich zákazníkov. „Slovenskí zákazníci si radi nakupujú čerstvé potraviny ako chlieb a pečivo, ovocie, zeleninu, šunku a salámy a mäso ešte v posledný možný deň pred sviatkami. To je aj dôvod, prečo ostávajú naše predajne 24.12 otvorené do 11 hod.,“ uviedli. „Otváracie hodiny pre Vianocami predlžujeme zhruba na polovici našich predajní, priemerne o jednu hodinu. Konkrétne otváracie hodiny zákazníci nájdu pred každou našou predajňou a rovnako tiež na našej webovej stránke,“ dodali. Väčšina predajní by však mala byť otvorená nasledovne:

23.12.2022 Od 7:00 do 20:00/21:00/22:00 24.12.2022 Od 7:00 do 11:00 25.12.2022 Zatvorené 26.12.2022 Zatvorené 31.12.2022 Od 7:00 do 17:00 1.1.2023 Zatvorené 6.1.2023 Zatvorené

Galéria fotiek (6) Zdroj: Billa

Kaufland

24.12.2022 Od 6:00 do 11:00 25.12.2022 Zatvorené 26.12.2022 Zatvorené 31.12.2022 Od 7:00 do 18:00 1.1.2023 Zatvorené 6.1.2023 Zatvorené

Galéria fotiek (6) Zdroj: Kaufland

Lidl

Sieť predajní Lidl svojím zákazníkom odkázala, že u nich nájdu všetko potrebné pre ich pohodové Vianoce. „V Lidli nakúpite aj na Štedrý deň dopoludnia potraviny a tiež darčeky, ktoré potešia každého,“ tvrdia.

23.12.2022 Od 7:00 do 21:00 24.12.2022 Od 7:00 do 11:00 25.12.2022 Zatvorené 26.12.2022 Zatvorené 31.12.2022 Od 7:00 do 17:00 1.1.2023 Zatvorené 6.1.2023 Zatvorené

Galéria fotiek (6) Zdroj: Lidl

Tesco

Tesco uviedlo, že chce pomôcť zákazníkom nakúpiť si všetko potrebné na sviatky, a preto týždeň pred Vianocami predĺžilo otváraciu dobu viacerých hypermarketov naprieč Slovenskom o hodinu – teda až do 23.00 h. "Zákazníci, ktorí nakupujú darčeky alebo sviatočné dobroty na poslednú chvíľu, budú môcť navštíviť všetkých 157 obchodov Tesco aj na Štedrý deň 24. decembra 2022 do 11.00 h," dodali. Na Štefana budú ich predajne zatvorené, no ako upozornili, výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené 26. decembra 2022 od 8.30 do 20.00 h.

"Služba Tesco online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci ju môžu využívať nepretržite až do 23. decembra 2022. Rozvoz objednávok bude zastavený počas sviatkov, a to 24. až 26. decembra 2022, na Nový rok 1. januára 2023 aj 6. januára 2023 na Troch kráľov. Na Silvestra 31. decembra 2021 bude služba obmedzená do 16.00 h.," dodali.

23.12.2022 Bežná otváracia doba 24.12.2022 Otvorené do 11.00 25.12.2022 Zatvorené 26.12.2022 Zatvorené 31.12.2022 Rôzne od 6:00/7:00 do 18:00/19:00 1.1.2023 Zatvorené 6.1.2023 Zatvorené