Ešte nemáte kúpeného kapra? Toto sú najväčšie nástrahy pri jeho kúpe, dajte si na ne pozor!

BRATISLAVA - Na Vianoce je množstvo vecí inak, ako to býva počas všedných dní. Spotrebitelia sú v strese a pri menej obvyklých nákupoch môžu stratiť ostražitosť. Menej obvyklým nákupom je aj zháňanie živého kapra z kade. Aké sú nástrahy pri jeho kúpe?

Vo väčšine domácností nesmie na štedrovečrnom stole chýbať kapor a zemiakový šalát. Toho sú si vedomí predajcovia rýb, pre ktorých sú Vianoce kľúčovým obdobím roka. Na čo si pri kúpe kapra dať pozor?

Pozor na váhu

Jednou z nezákonných praktík je klamanie s váhou. Predajca môže zle nastaviť váhu alebo môže kapra vážiť v nádobe so „zvyškovou“ vodou. Oba spôsoby zvyšujú cenu. Ďalej predajcovia aj napriek žiadosti spotrebiteľa niekedy nevystavujú doklad o kúpe, prípadne neuvádzajú dostatočne jasne a zrozumiteľne cenu. Spotrebiteľa je možné klamať aj neoprávneným použitím tzv. chráneného značenia.

Špecifické je predávanie rýb tzv. bez hlavy a/alebo vnútorností. „Spotrebiteľom sa môže stať, že predajca rybu najprv odváži, podľa plnej váhy určí cenu a rybu následne za poplatok vypitve, čím jej výsledná váha a hodnota samozrejme klesne“, uvádza Eduarda Hekšová riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest. Dopĺňa: „Ďalší záujemca o vnútornosti a hlavu na rybiu polievku sa čoskoro nájde, čím predajca zarobí druhýkrát."

Pitvanie kapra

Ak to predajca neuvedie sám, spotrebitelia by sa nemali báť opýtať, ako ráta cenu za vypitvanú rybu. Na mieste je aj otázka, či obsluha rybu vôbec zabije a vypitvá. K týmto dvom činnostiam totiž musí mať predajca zodpovedajúce zázemie aj nástroje, preto sa nemožno diviť, ak predávajúci odmietne rybu zabiť. Nie je to povinnosť, navyše, zabitie ryby môže byť spoplatnené, rovnako ako aj pitva.

„Postrážte si aj kvalitu samotnej ryby“, radí Hekšová a uzatvára: „Zamerajte sa na čisté a nezakalené oči a na pekné červené žiabre. Kapor by nemal mať na tele biele fliačky, ani byť odretý. Pochopiteľne nekupujte kapra plávajúceho bruchom hore.“