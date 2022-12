Prvé slová po schválení rozpočtu: Podľa Hegera nie je ideálny, Sulík priznáva, že deficit je obrovský

Video: Parlament v pléne schválil štátny rozpočet, poslankyňa Tabák na túto počesť vystrelila zlaté konfety

Premiér Eduard Heger poďakoval všetkým poslancom, ktorí dnes zahlasovali za "rozpočet pomoci pre ľudí." Podľa neho sa tak postavili na stranu zodpovednosti voči občanom. "Je to skutočný vianočný darček pre ľudí. Podarilo sa nám pripraviť rozpočet kompromisu. Nie je možno ideálny, ale jediný, ktorý sme v tejto situácii boli schopní prijať. Je dôkazom toho, že pre moju vládu sú na prvom mieste bežní občania, nie oligarchovia či vlastné záujmy," uviedol.

Rozpočet prešiel aj s hlasmi SaS. jej líder Richard Sulík sa však už vopred zdôraznil, že sú aj naďalej opozičnou stranou a vládu nepodporujú. Po hlasovaní zdôraznil, že dohoda sa podľa jeho slov týka iba rozpočtu a nič ďalšie s Eduardom Hegerom "rozdebatované" nemajú.

"Schválený štátny rozpočet nie je úplne podľa našich predstáv, ale urobili sme, čo bolo v našich silách," povedal Sulík. Pripomenul, že na požiadavku liberálov boli do rozpočtu zavedené výdavkové limity a časť prostriedkov zo všeobecnej pokladničnej správy bola rozpísaná do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti .

Sulík uznal, že rozpočet ráta s výrazne vyššími výdavkami ako s príjmami. "Deficit je obrovský. Chcem veriť, že budúci rok sa situácia upokojí, najmä čo sa týka inflácie, a že už takýto veľký deficit nikdy viac mať nebudeme," dodal Sulík.



Video: Reakcia Richarda Sulíka na schválený rozpočet

Poslanec z klubu SaS Vladimír Ledecký uviedol, že ho neteší, že proces, ktorým prišli. otrávil ďalšiu časť spoločnosti. "Trvalo to pol roka. Do každej kancelárie na úrade vlády aj v parlamente je potrebný nápis: Už nikdy nerozdeľujte, neurážajte, nerobte rozbroje, nešírte nenávisť, neotravujte s tým ľudí, lebo majú dosť svojich problémov. Naopak. Motivujte ľudí. Rušte bariéry, budujte súdržnosť, to je cesta k prosperite," uviedol.

"Ďakujem premiérovi Eduardovi Hegerovi, že sa nevzdal a tieto náročné rokovania dotiahol do konca. Pekné Vianoce, Slovensko," reagovala na schálenie rozpočtu Veronika Remišová.

Poslankyňa Romana Tabák po schválení rozpočtu priamo v rokovacej sále vystrelila do vzduchu konfekty, Niekotrím svojim kolegom tým spôsobila menší šok. Predseda parlamentu Boris Kollár chce tento akt riešiť na výbore.

Andrej Stančík označil schválenie rozpočtu za najlepší darček na Vianoce.

"Ako minister obrany som mimoriadne hrdý a spokojný, že sme dosiahli historický míľnik pre obranyschopnosť našej vlasti - po prvýkrát sme dosiahli výdavky na obranu vo výške viac ako 2 % HDP. Kým to Fico a Pellegrini sľubovali v Bruseli a nerealizovali, naša vláda to reálne naplnila!," uviedol šéf rezortu obrany Jaroslav Naď.

Podľa lídra strany Hlas-SD Petra Pellegriniho koalícia zase oklamala ľudí. "Tí istí politici sa nezmenia a chaos bude pokračovať ďalej. Predčasné voľby sú jediným riešením," myslí si.

